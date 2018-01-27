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Türk tankı, teröristlerin mevzi kazan iş makinesini vurdu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn kentinde teröristlerin mevzi kazan iş makinesinin Türk askerleri tarafından tankla vurulma anı kameralara yansıdı.

Türk tankı, teröristlerin mevzi kazan iş makinesini vurdu

27 Ocak 2018 15:30
Türk tankı, teröristlerin mevzi kazan iş makinesini vurdu - Tıkla İzle

PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatının ardından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Resulayn kentinden Türk tarafına yaklaşık bir hafta önce teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Örgüt üyelerinin Resulayn kentinden açtığı taciz ateşine Türk askerinin anında karşılık vererek mevziyi havaya uçurması anına ait kameralara kayıtları ortaya çıktı.

Türkiye’ye ait bir tank, sınır yakınında teröristler tarafından mevzi kazılan bir iş makinesini vurdu. İş makinesi alevler içinde kalırken, bir Türk askeri ise “Vurdu baba vurdu” diyerek sevincini yansıttı. 

Uğur Kuş
 

Etiketler: tank

 

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