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'Türk tankları Bulgaristan'dan çıkmak istemiyor' mizah yazısı paniğe neden oldu

Bulgaristan'da mizah yazıları yayımlayan bir sitenin Türk tankları ile ilgili mizah yazısı, diğer haber sitelerinde ciddi haber olarak sunulunca binlerce Bulgar vatandaşının paniğe kapılmasına neden oldu.

Türk tankları Bulgaristandan çıkmak istemiyor mizah yazısı paniğe neden oldu

05 Kasım 2017 15:15


Ana sayfasında "Bu sitede bir delinin yazabileceği haberler yer almaktadır" açıklaması bulunmasına rağmen mizah sitesinin Bulgaristan'da gerçekleştirilen bir NATO tatbikatına katılan 80 "Altay" Türk tankının ve 800 askeri personelin ülkeden çıkmak istemediği yönündeki mizah yazısı diğer sitelerde ciddi haber olarak yayımlanınca ülkede paniğe neden oldu. Binlerce Bulgar vatandaşı, sosyal iletişim ağlarında Türk tanklarının ülkeden çıkması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin "Bulgaristan'da bulunan" tanklarını geri çekmemesini kınadı. Konuyla ilgili ülkenin önde gelen haber kanalları Savunma Bakanlığı kaynaklarına başvurarak mizah sitesinin belirttiği tarihlerde Türk tanklarının Bulgaristan'da NATO tatbikatına katılmadığını duyurdu. 

Nahit Doğu

 

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