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Türk Tarih Profesörü FETÖ'den beraat etti

Türk Tarih Profesörü FETÖ'den beraat etti
Türk Tarih Profesörü FETÖ'den beraat etti

Erciyes Üniversitesi’nde ihraç Türk Tarih Profesörü Süleyman Demirci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Süleyman Demirci ve avukatı Metin Polat hazır bulundu. Savcılık mütalaasında, sanık Süleyman Demirci'nin FETÖ yapılanmasında yer aldığı, sohbetlere katıldığı, Londra'da örgüt evlerinde kaldığı, Ermeni sempozyumunda örgüt üyeleri ile yer aldığı gibi suçları gerekçe göstererek ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkların kendisine suç attığını söyleyen sanık Demirci ise “Örgütle hiçbir alakam yok. Katıldığım Ermeni sempozyumu yıllar önce rektörlük bilgisinde yapıldı. Tanıklar bana suç atıyor. Ben masumum, beraatımı istiyorum” dedi. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Süleyman Demirci'nin üzerine atılı suçun sübut bulmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. 

Şeref Kahraman
 

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