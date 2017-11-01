Türk tavuğunun Japonya’dan sonra hedefi Çin

Almanya’da düzenlenen Anuga Fuarı’na dünya genelinden 9 bin tane firmanın katıldığını belirten HasTavuk Dış Ticaret Müdürü Mustafa Yılmaz, fuarda dondurulmuş grubundaki ürünlerin 3 holde teşhir edildiğini söyledi. Fuarın yüzde 30’unun kendi gruplarındaki et ve dondurulmuş ürünlerden oluştuğuna dikkat çeken Yılmaz, “Diğer yıllara göre bu yıl biraz daha endüstriyel ürünlere ağırlık verildi. Daha önceki fuarlarda biraz daha perakende pazarına yönelik ürünler vardı. Biz ilk defa Türkiye olarak dondurulmuş ürün holünde yer aldık. Bu bize ciddi bir avantaj kazandırdı. Afrika bölgesinden ciddi talepler aldık. Körfez, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinden firma talepte bulundu” dedi.

Dünyada gıda sektöründe her yıl 2 tane büyük ve önemli fuarın düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, “Bunlardan bir tanesi Gulfood Fuarı, diğeri ise Anuga ve Sial Paris Fuarı. Alıcıların tamamı bu fuarlara gelirler. Siparişlerin bir kısmı ile birlikte piyasa da burada şekillenir. Bu senenin diğer senelerden farkı, artık ülkeler kendi tedarikçilerini alternatifleriyle birlikte seçmek durumunda olmalarıydı. Dolayısıyla alternatif tedarikçiler kimler ön plana çıktığına bakacak olursak, Türkiye’nin hem coğrafi konumu ve potansiyelleri ile birlikte ülkemiz çok önemli avantajlar sağlıyor. Bununla birlikte sağlıklı ve güvenilir ürünler üreten ülkemizin üretim alt yapısı ve üretim teknolojisi ile birlikte piyasadaki rakiplerine göre daha cazip geliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2014 yılına kadar kanatlı sektörüne kadar çok iyi bir çıkış yakaladığına dikkat çeken Yılmaz, “2011 yılında yaklaşık 200 milyon usd ihracat yapan sektör, bugün 1 milyar dolara ulaştı. Bu seviyeye geldiğimizde 55 ülkeye ihracat yapar durumdayız. Bu süreçte Afrika, Ortadoğu ve körfez ülkelerine ihracat yapıyoruz. Ancak daha farklı pazarlarda mevcut olmasına rağmen bizim bunlara erişmemiz çok mümkün değil. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının yürütmesi gereken bazı teknik süreçler var. Bu teknik süreçler tamamlanması durumunda Avrupa Birliği, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Filipinler gibi çok büyük pazara girişi yapabiliriz. Buralardan gelen bazı talepleri başka ülkeler üzerinden karşılıyoruz. Eğer biz yeni pazarları açabilirsek, birçok ülkeye ihracat yapar duruma gelebiliriz” dedi.

Abdullah Çibir