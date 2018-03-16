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Türk Telekom, 10'uncu kez Türkiye’nin 'En Değerli Telekomünikasyon' Markası seçildi

Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance’in dünyanın en değerli 300 telekomünikasyon markasını seçtiği ‘Telecoms 300’ listesinde, Türk Telekom, 10'uncu kez üst üste Türkiye’nin ‘En Değerli Telekomünikasyon Markası’ olarak seçildi.

Türk Telekom, 10uncu kez Türkiyenin En Değerli Telekomünikasyon Markası seçildi

16 Mart 2018 12:02

Türk Telekom, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Telecoms 300’ araştırmasında, onuncu kez Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası oldu. Üst üste gerçekleştirilen bu başarının arkasında 2016’da gerçekleştirilen benzersiz marka birleştirme stratejisine ek olarak, 2017’de başlatılan “Empati” olarak adlandırılan yeni müşteri deneyimi programı, operasyonel mükemmellik ve tüm dünya için tasarlanan yenilikçi yerli ve milli teknolojiler etkili olduğu bildirildi. 

Konuya ilişkin, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şu açıklamalarda bulundu: “2017, Türk Telekom için bir anlamda 2016 yılında başlattığımız tek marka stratejimizin faydalarından yararlanmaya başladığımız ve üzerine 3 ana odak alanı eklediğimiz bir ‘yükseliş’ yılıydı. Bu üç odak alanı Türkiye’yi geleceğe bağlamak amacıyla inşa ettiğimiz stratejimiz temelinde operasyonel mükemmellik, Empati Programı (müşteri deneyimini mükemmele taşıma yolculuğu) ve dünyaya yerli ve milli teknolojiler ihraç etme olarak özetlenebilir. Bu sayede Türk Telekom, 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,6'lık büyüme, 2,8 milyon net abone kazanımı ve yine bir önceki yıla göre yüzde 18,0'lik FAVÖK artışı kaydetti ve 2008'deki halka arzdan bu yana rekor düzeyde artışa imza attı. Başarılı finansal ve operasyonel performansımızın, uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından da tanınması son derece sevindirici. Bu kapsamda, Haziran 2017'de Türk Telekom'u sekizinci kez Türkiye'nin en değerli markası olarak ödüllendiren Brand Finance, Şubat 2018’de açıkladığı 'Telecoms 300' listesinde de Türk Telekom'u 10 yıldır Türkiye'nin 'En Değerli Telekomünikasyon Markası' olarak tescilledi. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ülkemiz için yeni değer alanları bulmak ve Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz”.  

 

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