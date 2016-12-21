7 ülkeden 200 sporcunun katıldığı İ.B.B Turkey Junıor 2016 Badminton Turnuvası müsabakasında Türkiye’yi 142 sporcu temsil etti. Türkiye toplamda 20 madalyanın 16’sını aldı. Erzincan Türk Telekom spordan; çift erkeklerde şampiyon Mehmet Çapar ile Emre Sönmez, çift bayanlarda şampiyon Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, karışık çiftlerde ikinci Emre Sönmez ile Bengisu Erçetin olarak turnuvayı 6 madalya ile tamamladılar.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulüp Başkanı Recep Karakoç yaptığı açıklamada; “Antrenörlerimiz Murat Sönmez, Uğur Erçetin olmak üzere sporcularımızın göstermiş oldukları bu üstün performanstan dolayı tebrik ediyor, bizlere her türlü desteklerini sağlayan ve bu başarıda katkıları olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Badminton İl temsilcisi Selçuk Köksal’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Abdullah Aslan