Türk Telekom binası işgal girişimi davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların son sözlerine aldıktan sonra kararını açıkladı. Davayı karara bağlan mahkeme heyeti, rütbeli sanıklar Astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan'ın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" etme ve çıkan olaylarda 6 kişiyi “kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu rütbeli sanıklardan eski Teğmen Şerif Özbay'ın 6 kişinin değil, 2 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirten heyet, bu sanığa da, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" etme ve çıkan olaylarda "2 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, er sıfatları nedeniyle eylem içindeki katılma ve hareket durumlarını göz önüne aldığı 33 ere ise Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yer alan indirim halini uygulayarak, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve çıkan olaylarda "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez müebbet hapis cezasına hükmetti.

Tutuklu sanıklardan er Muhammet Şahin'in, olaylarda dahil olmadığı gerekçesiyle tüm suçlardan beraatine karar veren heyet, bu sanığın tahliyesini de kararlaştırdı.

Heyet, sanıkları diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırdı.