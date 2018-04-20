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Türk Telekom binasına işgal davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin darbe davasında, rütbeli 6 sanığa 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 33 ere ise 7’şer kez müebbet hapis cezası verildi.

Türk Telekom binasına işgal davasında karar

20 Nisan 2018 21:47
 

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