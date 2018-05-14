Türk Telekom çalışanları Spor Olimpiyatları’nda buluştu

Türk Telekom, çalışanlarına spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhunu canlı tutma amacıyla çalışan ve yöneticilerini, Türk Telekom Spor Olimpiyatları’nda buluşturdu. Müsabakalarda şirket ve grup şirketlerinden oluşan çalışan ve yöneticiler, 6 farklı spor dalında mücadele ederek zirve için yarıştı. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Spor Tesisleri’nde düzenlenen müsabakalarda, çalışanlar Fair Play ruhu içerisinde sahada mücadele ederken farklı birim ve şehirlerdeki Türk Telekom ailesiyle ile tanışma fırsatı yakaladı.

Türk Telekom Spor Olimpiyatları kapsamında düzenlenen karşılaşmalar futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç ve masa tenisi gibi branşlarda gerçekleşti. Şirketten 101 takım ile 683 çalışanın, iştirak şirketlerden 17 takımdan 120 kişinin yer aldığı olimpiyatlarda kazanan takımlar madalya ve kupalarını aldı.

"Olimpiyatlar, Türkiye’nin en büyük özel şirket spor organizasyonlarından biri"

Şirketin İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, şirket ailesinin Türkiye’nin dört bir yanındaki 34 bin çalışanıyla telekom sektörünün en büyük şirketi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin kesintisiz ve kaliteli iletişimini sağlamak için durmaksızın ter döken şirket ve iştiraklerimizden Sebit, Innova, Argela, Türk Telekom International ve AssisTT çalışanları bu kez takım ruhunu Spor Olimpiyatları’na taşıdı. Şirket ailesini bir arada tutan motivasyonumuzu, düzenlediğimiz Spor Olimpiyatları etkinliğinde daha da güçlendirme fırsatını bulduk. Çalışan ve yöneticilerimiz aynı takımlarda, hiyerarşi olmadan yan yana mücadele etti. 4 gün süren karşılaşmalar içerik ve katılımcı sayısıyla olimpiyatları aratmadı. Türkiye’nin en büyük özel şirket spor organizasyonlarından biri olan bu eğlenceli etkinliğimizde aktif yaşam ve sportif ruhu yansıtan her bir çalışanımızla gurur duyuyoruz".

Ünlü futbolcular halı saha maçında yöneticilerle karşılaştı

Gerçekleşen final müsabakalarında, şirket yöneticileri, ünlü futbolculardan oluşan takımla gösteri maçında kozlarını paylaştı. Tugay Kerimoğlu ve Oğuz Çetin’in katıldığı takımlar ile karşılaşan yöneticiler müsabakadan 10-6 galip ayrıldı.

Türk Telekom Spor Olimpiyatlarında bölgelerinin takımını temsil edecek takımı oluşturmak amacıyla Şubat-Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen bölge içi turnuvalara yaklaşık 5 bin şirket çalışanı katılım sağladı. Ankara Genel Müdürlük Kampüsünde 4 gün süresince devam eden organizasyonda; 160 karşılaşmada 45 hakem görev alırken, sporcular 6 saha ve salonda galibiyet için ter döktü.

Basketbol ve voleybol erkeklerde Ankara Genel Müdürlüğü şampiyonluğa ulaşırken; voleybol kadınlar, voleybol erkekler, halı saha futbol ve masa tenisi turnuvalarında İstanbul Genel Müdürlüğü şampiyonluğu kazandı. Kort teniste İstanbul Bölge Müdürlüğü satrançta ise İzmir Bölge Müdürlüğü takımları şampiyonluğa ulaşan diğer ekipler olurken, törende en centilmen sporcular da ödüllendirildi.

Yapılan bilgilendirmede; çalışanlarına spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhunu canlı tutmayı hedefleyen Türk Telekom Spor Olimpiyatları 2009 yılından beri şirket yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getiriyor. İş yerlerinde gösterdikleri azim ve başarıyı spor müsabakalarına yansıtmak için var gücüyle yarışan takımlar aynı zamanda eğlenceli bir turnuva geçiriyor.

