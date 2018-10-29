Türk Telekom, güçlü iletişim altyapısıyla Yeni Havalimanı'nı dünyaya bağlayacak

Güçlü ve kaliteli bir iletişim altyapısı kurmak için aylar öncesinden çalışmalarını başlatan Türk Telekom, bugün açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda, en yeni teknolojileri ve fiber hızında güçlü altyapısı ile hazır olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek misafirler, çalışanlar ve tüm ziyaretçiler, Türk Telekom'un sabit ve mobil şebekedeki üstün teknolojik çözümleri, güçlü ve kesintisiz fiber altyapısı sayesinde kaliteli iletişim hizmetleriyle dünyaya bağlanacaklar. Önümüzdeki yıllarda 5G servislerini de sunabilecek mobil iletişim altyapısı ile bu devasa yapıda en kalabalık alanlarda bile yüksek 4,5G hızları deneyimlenebilecek.

"Yolcular kaliteli ve hızlı iletişimin tadını çıkaracak"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türk Telekom olarak yüksek kapasitede, güçlü, kaliteli ve tam yedekli haberleşme altyapılarına yaptığımız yatırımlar sayesinde yeni havalimanı ve çevresinde kesintisiz ve ultra hızlı servislerimizle hizmet vereceğiz. Tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşayacaklar. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı, sağladığı güçlü iletişimle de dünyaya örnek olacak” dedi.

Kıraç, İstanbul Yeni Havalimanı'nda yüzlerce çalışanla 165 km fiber optik kablo çekimi ve 18 km altyapı çalışması yaptıklarını, enerji ve iletim sistemlerini çoklu arızalara karşı tam korumalı kurduklarını belirtti.