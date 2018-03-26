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Türk Telekom ile İŞKUR’dan işbirliği

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ile İŞKUR arasında İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı. Buna göre şirket, 2 bin 500 tekniker alımı yapacak.

Türk Telekom ile İŞKURdan işbirliği

26 Mart 2018 15:24

Türk Telekom ve İŞKUR arasındaki işbirliği protokolü Ankara’da düzenlenen törenle imzalandı. 2 bin 500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. 

Doany: “Telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirketiz” 

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, imza töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünya işsizlikle nasıl mücadele edileceği konusunda büyük tartışmalar içerisindeyken Türk Telekom ve İŞKUR olarak güçlerini birleştirdiklerini ve ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sunduklarını ifade etti. 

Türk Telekom’un, Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu belirten Doany, “2005’ten bu yana 30,7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 34.502 çalışanıyla da telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirkettir” dedi.

Türk Telekom olarak 41,7 milyon aboneye hizmet vermenin gurur ve sorumluluğunu taşıdıklarının altını çizen Doany, “Türkiye’nin en büyük şirketlerine hizmet sunuyor, ülkemizin kalkınması için en yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini vatandaşlarımızla ve kurumlarla buluşturuyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla, 2017’de müşteri deneyimini mükemmelliğe taşıma yolculuğu olarak tanımladığımız EMPATİ programını başlattık. Amacımız, her bölge, saha ve iş biriminin müşterilerimize çok daha kaliteli hizmet sunabilmesini sağlamak ve Türk Telekom’un ürün ve servislerinden ülkemizde çok daha fazla insanımızın faydalanmasına imkân tanımak. Bugün İŞKUR ile imzaladığımız protokolle beraber Türk Telekom bünyesine 2 bin 500 nitelikli tekniker alacağımızın müjdesini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada; önümüzdeki 5 aylık dönemde belli kriterlere sahip 2 bin 500 teknikeri Türkiye’nin dört bir yanında işe alacaklarını vurgulayan Doany, “Bu sayede, umut ediyoruz ki vatandaşımıza ve kurumlarımıza çok daha kaliteli bir hizmet deneyimi sağlayacağız. Türk Telekom olarak ülkemize katkı sağlamaya, istihdam oluşturacak sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmaya ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.  

Etiketler: İŞKUR, Türk Telekom

 

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