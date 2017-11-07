Türk Telekom ile öğrenmenin yaşı yok

Türk Telekom’un 'Şimdi Senin Zamanın' sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin 6-7 Kasım tarihlerindeki durağı Bursa oldu. Yıldırım Belediyesi önünde kurulan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda verilen eğitimlerle kadınların ‘e-devlet’ başta olmak üzere, ‘Skype’ ve ‘Google Maps’ gibi uygulamaların nasıl kullanılacağı aktarıldı. Eğitim tırının ücretsiz olarak 3 ay içerisinde 4 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Türk Telekom Eğitmeni Arif Gökhan Elmalı, "Bu eğitimin amacı genelde ev hanımlarına interneti ve mobil cihazların kullanımını tanıtmaktır. Bursa’da yaklaşık 2 günde 100 kişiye eğitim vermeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 3 ayın sonunda ise Türkiye’nin çeşitli illerinde 4 bine yakın kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bir ilde 2 gün süren eğitimlerimiz 4 oturum halinde gerçekleştiriliyor. İlk olarak teknolojinin güvenli teknolojinin nasıl kullanılması hakkında bilgi veriyoruz. Daha sonrasında telefonlarda ve bilgisayarlardan e-devlet kullanımına yönelik uygulamalı olarak bilgi aktarıyoruz. Bunun haricinde bankacılık sistemlerini ve uygulamaların nasıl telefona indirileceğini gösteriyoruz. Aldığımız geri bildirimlere bakacak olursak, kendi çocuklarımızı tanımak ve onlarla iletişim halinde olmak için bu eğitimlerde yer aldıklarını görüyoruz. Bunun haricinde çağı yakalamak içinde birçok ev hanımı burada yer alıyor. Bu eğitim sonunda kendilerine daha çok güveneceklerini umuyoruz. Buraya sadece ev hanımları değil, erkekler de katılıyor. Dünkü eğitime katılan 84 yaşındaki amcamız bize öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha hatırlattı" dedi.

Her zaman için bilginin insanın arkadaşı olduğunu ifade eden 66 yaşındaki Nuran Eski ise, "Nereye giderseniz gidin, bilgiye sahip olursanız her şeye sahip olursunuz. Biz de bize bu yolda destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bilgisayar, telefon ve internet hakkında bilgi sahibi olacağız. Evimde benim değil ama torunumun var. Artık izin verirlerse onları kullanacağız. Olmazsa elimizdeki telefonlarla idare edeceğiz" dedi.

Eğitimi alma amacının internet üzerinde daha rahat bilgiye ulaşabilmek olduğunu belirten diğer katılımcılar ise, "Çocuklarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli onlardan yardım alıyoruz. Ancak onların ne kadar güvenli ortamlarda olduğunu bilemiyoruz. Bir şeyleri artık kendimizin yapabilmesi gerekiyor. Bilgi birikimimiz az olduğu için bazen sorunlar yaşıyoruz. Türk Telekom ayağımıza kadar geldi. Biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitimin sonunda katılımcılar sertifikalarını Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Hüsnü Canbaz ve Bursa Yıldırım İlçesi Kaymakamı Mehmet Aydın’ın elinden aldı. Ayrıca Türk Telekom çalışanları tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Öte yandan, eğitime çocuğuyla birlikte gelen kadınların çocukları için tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı kuruldu. Tır ayrıca, yöre halkının güzel ve eğlenceli bir akşam geçirmesi için akşam da açık hava sineması olarak hizmet veriyor.

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar turktelekom.com.tr’den kayıt oluşturabilir veya 0507 374 47 09 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilirler.

Abdullah Çibir

