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Türk Telekom işgali davasında sanıklara ceza yağdı!

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasını işgal ettikleri gerekçesiyle yargılan 30 kişi hakkında açılan davada karar açıklandı.

Türk Telekom işgali davasında sanıklara ceza yağdı!

11 Ocak 2018 15:23

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca, sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi. 

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi içinde inşa edilen duruşma salonunda görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde bazı sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya saat 14.30'a kadar ara verildi.

13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Verilen aranın tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar Yahşi Ekici, Samet Tanrıverdi, Rıfat Çalık, Melih İsa Aktaş, Ömer Karayoluk, Şahin Çağlayan, Mehmet Aslan, Hakan Özer, Semih Kuvvet, Aykan Kılıçarslan, Hasbi Eray Karaaslan, Süleyman Arif Varol ve Uğur Yılmaz'ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

15 sanığa müebbet hapis

Mahkeme, Abbas Güngören, Bilal Ergen, Erdoğan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret Erdoğan, Güngör Gürcan, İbrahim Çok, İsa Akgül, Mert Erdi Kurtoğlu, Mustafa Kılıç, Selami Yıldırım, Zinnur Çetin, Adil Cumhur İpekçi, Sadık Emre Oral ve Mehmet Ali Bulazar'ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirime giden mahkeme, cezayı "müebbet hapis cezasına" çevirdi. Mahkeme, ayrıca ceza alan 28 sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplam bin 519 yıl hapis cezası verdi.
Davanın firari sanığı eski Yarbay Ömer Ergenekon'un dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatani görevini yapan sanık er Orçun T.'nin beraatine karar verdi. 

Abdullah Sarica
 

 

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