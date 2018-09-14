Türk Telekom, Lokomotif Kuban'ı farklı devirdi: 111-78

Türkiye'yi 7Days EuroCup'ta temsil edecek olan Şampiyon Türk Telekom, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Lokomotif Kuban ile karşılaştı. Bu sezon EuroCup'ta mücadele edecek olan iki ekibin karşı karşıya geldiği mücadeleye Türk Telekom; Serhat Çetin, TJ Campbell, Reggie Redding, Kenny Gabriel, Vladimir Stimac beşiyle başladı. İlk çeyrekte maça ağırlığını koyan Türk Telekom, periyodu 20 sayı farkla 35-15'lik üstünlükle noktaladı. İkinci çeyrekte Lokomotiv Kuban ataklarını, etkili savunmasıyla kesen Türk Telekom, 61-35'lik üstünlükle devreye moralli girdi.

Stimac 21 sayıyla göz doldurdu

Üçüncü çeyrekte dış atışlarla sonuca giden Türk Telekom, Reggie Redding ve Ender Aslan'ın oluşturduğu hücumlarda bulduğu sayılarla çeyreği, 88-52 galip tamamladı. Final periyodunda maçın geneline yaydığı çoşkulu oyunu sürdüren Türk Telekom, mücadeleden 33 sayı farkla 111-78 galip ayrıldı. Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi başarılı pivot Vladimir Stimac olurken, Sırp oyuncu 21 sayı 10 ribound ile göz doldurdu.