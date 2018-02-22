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Türk Telekom reklam filminde projelerinde yer alan çocuklar yer aldı

Türk Telekom, düzenlediği sosyal sorumluluk projelerinde eğitim gören çocukların da yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı.

Türk Telekom reklam filminde projelerinde yer alan çocuklar yer aldı

22 Şubat 2018 16:13

Türk Telekom, 'Türkiye’ye Değer' sloganıyla toplumsal hayata değer katmayı ve eşitsizlikleri azaltmayı amaçladığı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri için bu projelerde eğitim gören çocukların da yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı.

Mozart’ın bestesini çalan ve Günışığı projesinde eğitim gören Utku Taha Tekgül’ün piyona çalmasıyla başlayan filmde, Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin dört bir yanında az gören çocukların yanlarında olduğu mesajı veriliyor.

Boks ringinde tek başına azimle antrenman yapan Zonguldak Amatör Spor Kulübü sporcusu Selma Karakoyun’un hayallerini gerçekleştirmesinin anlatıldığı filmde ayrıca; Tablolar Konuşuyor, Günışığı, Sesli Adımlar, Amatör Spor Kulüpleri ve Türk Telekom Okulları hakkında bilgi veriliyor.

Yapılan açıklamada, çekimleri 5 farklı mekanda gerçekleşen tanıtım filmi için 50 kişilik bir ekip görev aldı. Filmde Muhammed Ali, Mozart, Ahmet Hamdi Tanpınar, Osman Hamdi Bey ve Pisagor karakterleri canlandırıldı.
 

Etiketler: reklam filmi, Türk Telekom

 

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