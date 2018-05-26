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Türk Telekom Sabre Awards’da Tablolar Konuşuyor ile birinci oldu

Türk Telekom, bütünlük ve etkinlikte en üst seviyeye ulaşan halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği uluslararası Sabre Awards 2018’de ‘Tablolar Konuşuyor’ projesiyle birinciliğe layık görüldü. Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan Tablolar Konuşuyor, her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tabloyu, sesli betimleme yöntemiyle görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Türk Telekom Sabre Awardsda Tablolar Konuşuyor ile birinci oldu

26 Mayıs 2018 10:31

Türk Telekom, iletişim sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan uluslararası Sabre Awards’da ‘Tablolar Konuşuyor’ ile EMEA Bölgesi ‘Türkiye’ kategorisinde birinci oldu. İletişim sektörünün analiz ve ölçümlemede en önemli kurumu olan Holmes Report Dergisi tarafından her yıl düzenlenen uluslararası Sabre Awards ödülleri Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Ulusal Denizcilik Müzesi’nde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Bütünlük ve etkinlikte en üst seviyeye ulaşan halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği Sabre Awards’a bu yıl 2 bin 500’ün üzerinde başvuru yapıldı. Yarışma kapsamında dünyanın birçok ülkesinden başarılı şirketlerin ve PR ajanslarının birbirinden değerli projeleri, iletişim sektöründe önde gelen isimlerden oluşan 40 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. 

İlk betimlemeli resim sergisi 

Tablolar Konuşuyor, Türk Telekom’un, sesli kitap, sesli betimlemeli filmler ve deneme sınavları gibi 1000’den fazla zengin ve çeşitli içeriği bünyesinde bulunduran Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ‘Telefon Kütüphanesi’ kapsamında gerçekleştirildi. Her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tabloyu, sesli betimleme yöntemiyle görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunan Tablolar Konuşuyor, Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olma özelliği gösteriyor. Bilgiye erişimde fırsat eşitliğine dikkat çeken ve kamuoyunda önemli bir farkındalık sağlamayı amaçlayan Tablolar Konuşuyor, geçtiğimiz Eylül ayında kapılarını açtı. Eylül ayı boyunca açık olan sergiyi yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti.  

 

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