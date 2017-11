Türk Telekom, Sakaryalı kadınlara teknoloji eğitimi verdi

Türk Telekom’un, 'Şimdi Senin Zamanın' mottosuyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin 16-17 Kasım tarihlerindeki durağı Sakarya oldu. Kent Meydanı’nda yer alan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda gerçekleşen eğitimlerde kadınlara, hayatlarını daha da kolaylaştıracak internet kullanımı öğretildi. Eğitimlerin sonunda katılımcılar sertifikalarını Türk Telekom Sakarya İl Müdürü Ali Rıza Hanedar’ın elinden aldılar.

Hedef 4 bin kadına teknoloji eğitimi

Yapılan açıklamada; Türkiye’yi dolaşacak olan gezici eğitim tırında ve Türk Telekom Müdürlükleri’nde toplam 38 ilde kadınlara teknoloji eğitimi verilecek. Proje kapsamında şu ana kadar Sakarya’nın yanı sıra; Ankara, Iğdır, İstanbul Ataköy, Trabzon, Erzincan, Bingöl, Muş, Bayburt, Denizli, Gaziantep, Rize, Muğla, Hatay, Uşak, Gümüşhane, Manisa, Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Konya’da Türk Telekom bölge ve il müdürlüklerinde; Ordu, Giresun, Artvin Hopa, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Antalya, Uşak, İzmir, Çanakkale, Bursa, Ankara ve Kütahya’da ise Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda eğitim verildi. Proje sonunda hedef, yaklaşık 3 ay içerisinde toplam 4 bin kadına eğitim verilmesi. Teknoloji seferberliği, Türk Telekom’un fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Gelişme Hedefleri’ne ulaşma kapsamında sunduğu, internet kullanımını toplumun tamamına yaymayı hedefleyen kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay (İHK) ile aynı hedef doğrultusunda Türkiye’de dijital okuryazarlığı artırmayı amaçlıyor. Türk Telekom, içinde yer aldığı veya başlattığı bu projelerle bilgi ve iletişim teknolojilerinden aldığı güçle toplumun tüm sosyoekonomik kesimlerine fayda sağlamak amacıyla çalışıyor.

Fırsat eşitliğini sağlamak için büyük bir adım olan İHK projesi ile şirket, internetin sunduğu olanakları yeterince tanımayan ve bu olanaklardan faydalanamayan kişilerin internet ile tanışmalarına öncülük etmek üzere binlerce kişiye gönüllü eğitmenler aracılığıyla ücretsiz internet okuryazarlığı eğitimleri veriyor. Toplumun bütün sosyoekonomik kesimlerinin internet dünyası ile tanışmasını amaçlayan bu eğitimlerde; katılımcılar, internetin güvenli kullanımı, e-posta kullanımı, e-devlet uygulamaları, görüntülü haberleşme, online bankacılık ve sosyal medyanın bilinçli kullanımının yanı sıra, sosyal ağlar, blog sayfaları ve online alışverişi öğreniyorlar. Aynı vizyona hizmet eden ve teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda ve Türk Telekom Bölge ve İl Müdürlükleri’nde verilen eğitimlerde de kadınlar; temel internet kullanımıyla başlayarak, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında da bilgi sahibi oluyor. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılıyor.

Hakan Dursun: “Kadınların teknoloji ile hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz”

Türk Telekom’un teknolojinin gücüyle kadınların hayatını kolaylaştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla başlattığı projeyle ilgili konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, "Teknoloji Tırı projemizle, teknolojiyle kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Çünkü teknolojinin, hayatları kolaylaştırmakla kalmayıp imkansızı başarabilecek gücü verdiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda kadınların tercih ve ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiğimiz proje ile ‘Şimdi Senin Zamanın’ diyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip kadınların teknolojinin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanması. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarını sağlamak" dedi.

Katılımcılar, eğitim programı sonunda sertifika aldı ve hediyeler kazandı

Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, 25’er kişilik sınıflarda günde iki kez olmak üzere ikişer saatlik periyotlarda düzenlendi. Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika, bakım seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliğinin yanı sıra, her gün başarılı bir katılımcıya da tablet hediye edildi. Hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi oldu.

Eğitime çocuğuyla gelenlere oyun parkı

Eğitime çocuğuyla birlikte gelen kadınların çocukları için tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı kuruldu. Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar şirketin resmi internet sitesinden kayıt oluşturabileceği bildirildi.