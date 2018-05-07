Türk Telekom Selfy, Dumlupınar Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, 9 Mayıs'ta Dumlupınar Üniversitesi’nde gençlerle buluşacak. ‘Selfy Kampüste’ konsepti kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde gençler, Selfy’nin eğlenceli aktivitelerinin tadını çıkaracak.

Selfy’nin eğlence dolu dünyası tüm gün sürecek

Mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenecek gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi olabilecekler. Etkinlik kapsamında, saat 13.00-14.00 arasında sokakroportajlari.com’dan Jaki ile Gözlüklü ve Sakallı, üniversiteli gençlerle bir araya gelecek. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirebilecekler.