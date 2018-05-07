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Türk Telekom Selfy, İnönü Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 5 Mayıs’ta İnönü Üniversitesi’ndeydi. ‘Selfy Kampüste’ konsepti ile öğrenciler, Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı, finaller öncesinde doyasıya eğlendi.

Türk Telekom Selfy, İnönü Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

07 Mayıs 2018 11:31

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, İnönü Üniversitesi’nde gençlerle buluştu. ‘Selfy Kampüste’ konseptiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençler, finaller öncesinde Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı. 

Mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenen gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi oldular. Etkinlik kapsamında, sokakroportajlari.com’dan Jaki ile birlikte Kafeinsiz & Fit Yemek, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirdiler.
 

 

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