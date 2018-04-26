Türk Telekom son 10 yılın en iyi ilk çeyrek abone kazanımını gerçekleştirdi

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, 2018 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2018’in ilk üç ayını yüksek faaliyet karlılığı ve son 10 yılın en iyi ilk üç aylık abone kazanımı ile kapatan Türk Telekom’un 31 Mart 2018 itibarıyla toplam abone sayısı 42,6 milyona yükseldi. Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), yıllık bazda yüzde 29,1 artarak 2 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 42,1 ile son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştı.

4,7 milyar TL gelir, 581 milyon TL yatırım

Yapılan açıklamaya göre şirketin konsolide gelirleri ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 8,8 artışla 4 milyar 700 milyon TL olurken, operasyonel karlılığı da yüzde 35,5 artarak 1 milyar 100 milyon TL’ye yükseldi. Türk Telekom’un ilk çeyrek net karı ise 56 milyon TL olarak gerçekleşti. Attığı her adımda Türkiye’ye değer katmayı hedefleyen Türk Telekom, 2018’de de yatırım yapmaya devam etti. Türk Telekom’un 2018 ilk çeyrekteki yatırım harcamaları, 581 milyon TL’ye yükseldi.

Sabit internet abone sayısı 10 milyonu aştı

Türk Telekom, çapraz satış, üst paket satış ve katma değerli hizmetlere odaklanan entegre yaklaşımının verdiği sinerjiyle, yılın ilk çeyreğinde 916 bin net abone kazanımı ile toplam abone sayısını 42 milyon 600 bine taşıdı. Hızlanma trendini sürdüren abone kazanımları, geçen yılın ilk çeyreğine göre 3 milyon 300 bine ulaşarak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek artışı gösterdi. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı ise, cazip ‘İnternet Bizden’ tarifelerinin de etkisi ile yine halka arzdan bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 320 bin artış ile 10 milyonu aştı ve 10 milyon 100 bine ulaştı. Mobil abone sayısı ise geçen yılın ilk çeyreğinin iki katının üzerinde olan 332 bin artışla 19 milyon 900 bine yükseldi. İlk çeyrekte net kazanımların yüzde 95'ini faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı da yüzde 56'ya ulaştı. Bir yıl önce yüzde 75 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 87'ye genişledi. Fiber abone tabanı, yılın ilk üç ayında 211 bin artarak 3 milyona ulaştı.

Sabit ses abone bazında büyüme trendini sürdürdü

Sabit ses’te dünyadaki azalma trendinin aksine 2017’nin son iki çeyreğinde abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, 2018 başından beri 79 bin yeni abone daha kazanarak bu alandaki yükseliş trendini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, halka arzdan bu yana en iyi ilk çeyrek performansı olan 210 bin net kazanım ile 13 milyon 900 bine ulaştı. Ev TV aboneleri bu segmentte görülen en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 108 bin kazanım ile 1 milyon 300 bine ulaşarak, TİVİBU EV'i büyük ekran pazarında ikinci sıraya kadar yükseltti. Toplam ödemeli TV aboneleri ilk çeyrekte net 184 bin artarak 2 milyon 900 bine ulaştı.

“Türk Telekom’dan ilk çeyrekte rekor faaliyet karlılığı”

2018 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 2018’e güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek rekor artışlarla dolu ilk çeyrek sonuçlarının bunun en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Attıkları her adımda Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Doany, “Uzun vadede Türk Telekom’a değer katacak kârlı bir büyüme sağlamak için stratejik önceliklerimize ve operasyonel verimliliğimize odaklanarak son derece başarılı bir ilk çeyrek geçirdik. Etkin gider yönetimi politikamızın başarılı bir sonucu olarak FAVÖK marjımızı rekor seviyede yüzde 42’nin üzerine çıkardık. Satış gelirlerimizi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artırarak 4,7 milyar TL ile ilk çeyrekte hedeflediğimiz seviyeye ulaştık. Öte yandan, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığımız UFRS 15 ve UFRS 9 muhasebe standartlarının etkisiyle birlikte 2018 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik. İlgili değişiklik neticesinde FAVÖK’te yıllık öngörümüzü 7,0-7,2 milyar TL’den 7,6-7,8 milyar TL’ye; yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü ise yaklaşık 3,5 milyar TL’den yaklaşık 4,1 milyar TL’ye artırmış bulunuyoruz” dedi.

“Tüm Türkiye’yi kapsayan hizmet ve müşteri memnuniyeti”

Başlattıkları EMPATİ programı ile birlikte mükemmel müşteri deneyimine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Doany, abone sayılarındaki rekor artışla ilgili olarak, “Toplam abone sayımızda ve internet abone sayımızda, 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi ilk üç aylık ve yıllık artış performanslarını yakaladık. Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz 3,3 milyon yeni abone kazanımında güçlü operasyonel yapımızın yanı sıra entegre yaklaşımımız ve mükemmel müşteri deneyimi hedefleyen EMPATİ programımız da önemli ölçüde rol oynadı. Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda dijital eşitliğin sağlanması adına ilk defa internet kullanacaklara yönelik 2017 ortasından bu yana devam eden ‘İnternet Bizden’ kampanyamızın başarılı sonuçlarını bu çeyrekte de almaya devam ettik. 10 milyonu aşan toplam internet abonesi sayımızdaki 3 aylık artışın yaklaşık yüzde 40’ı sadece bu kampanyadan yararlanan abonelerimizden oluşuyor” değerlendirmesini yaptı.

“Yerli ve milli dijital klavyemiz TAMBU 5,6 milyon kez indirildi”

Sabit ses abonesindeki küresel düşüş eğiliminin aksine Türk Telekom’un, abone kazanımında 2017’nin son iki çeyreğinde iyi bir yükseliş trendi yakaladığına dikkat çeken Doany şöyle konuştu: “Sabit sesteki bu yükselişi 2018’in ilk çeyreğinde de sürdürdük. Mobilde 332 bin yeni abone kazanımıyla sağlıklı büyümemizi bu alanda da devam ettirdik. Öte yandan, eşsiz Türkçe içeriği ve platform özellikleriyle mobil kullanıcıların ilgisini her geçen gün daha fazla çeken yerli ve milli dijital klavyemiz TAMBU, 5 ay gibi kısa bir sürede 5,6 milyon indirme sayısına ulaştı. Ayrıca, başarıyla uyguladığımız ‘Kablosuz Ev’ stratejimizin yansıması olarak, çapraz satış ve uygun fiyat politikalarımız ile TİVİBU EV abonelerimizi 108 bin artırarak toplamda 1,3 milyon abone ile TİVİBU EV’i büyük ekran piyasasında ikinci sıraya taşımayı başardık.”

“Şebeke optimizasyonu ile maksimum müşteri memnuniyeti amaçlıyoruz”

2018 ilk çeyreğinin öne çıkan gelişmelerini anlatan Doany şu bilgileri paylaştı: “2018 ilk çeyreğinin heyecan verici bir gelişmesi de, aktif mobil ağ paylaşımına yönelik şebeke optimizasyon projemizin Zonguldak’ta gerçekleştirdiğimiz ilk pilot uygulamasını başarıyla tamamlamış olmamızdı. Projenin hayata geçmesi ile birlikte bölgedeki LTE bina içi kapsamamızı yaklaşık 3 katına, bina dışı kapsamamızı yaklaşık 2 katına kadar, veri trafiğini ise yüzde 40 oranında artırmayı başardık. Projenin devamlılığı, servis kalitemizde ve kârlılığımızda gözle görülür artış ile birlikte, maksimum müşteri memnuniyeti ile birlikte paydaşlarımıza da hatırı sayılır şekilde fayda sağlayacak.”

“Sektördeki ilk Kurumsal Girişim Sermayesi şirketi TT Ventures’ı kurduk”

Türk Telekom’un, Şubat 2018’de kurduğu sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures hakkında da konuşan Doany; “Büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek için yaptığımız çalışmaları 2018 ilk çeyreğinde bir adım daha ileri götürerek TT Ventures’u kurduk. TT Ventures ile özellikle sağlık, enerji ve eğitim gibi alanlarda inovatif ürünler üreten girişimleri maddi veya ayni sermaye kaynağı ile destekleyerek Türkiye ekonomisine değer oluşturacak yeni marka ve teknolojileri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi. TT Ventures’un ilk yatırımını, Türkiye’nin ilk online sağlık platformu Doctor Turkey’e yaptığını söyleyen Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Hastaların sağlık profesyonellerine 7/24 ulaşarak sağlık danışmanlığı hizmeti almalarını sağlayan Doctor Turkey, TT Ventures ortaklığıyla sadece hizmet ağını geliştirip büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda hem hastalar hem de Türkiye için pek çok yeni fayda da sunacak. TT Ventures, büyüme potansiyeli olan ve geleceğin teknolojilerine imza atabilecek yenilikçi girişimleri desteklemeye devam edecek” dedi.

“Güçlü işbirliklerine devam edeceğiz”

Türk Telekom’un 2018 ilk çeyreğinde, elektrik dağıtım şirketleri ile yaptığı işbirlikleri kapsamında bu şirketlerin toplam 14 şehirde Türk Telekom sabit internet tarifelerinin satışına aracılık etmeye başladıklarını kaydeden Doany, bu tarz güçlü işbirliklerine devam edeceklerini de belirtti.

“Geleceğin teknolojilerini dünyaya ihraç ediyoruz”

Artık teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi olduklarını da dile getiren Doany, Türk Telekom’un Ar-Ge şirketi Argela’nın Amerika’daki iştiraki Netsia aracılığıyla dünyaya teknoloji ihraç eden konuma geldiğini belirterek, Netsia’nın yazılım tanımlı yeni nesil ağ teknolojileri alanında son çeyrekte 5G teknolojileriyle ilgili olarak 3 yeni patent daha aldığını ve böylece Argela’nın bu alandaki patent sayısını 20’ye çıkardığını da sözlerine ekledi. Türk Telekom’un uluslararası marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından, Şubat 2018’de 10’uncu kez Türkiye’nin En Değerli Telekomünikasyon Markası seçildiğinin de altını çizen Doany, şunları kaydetti: “İlk çeyrekteki güçlü performansımızı yansıtan tüm bu sonuçlar, stratejik açılımlarımızı gerçekleştirme konusunda bizi daha da cesaretlendiriyor. Hedefimiz daha geniş bir kullanıcı kitlesine maksimum fayda sağlarken müşteri memnuniyetini de en üst seviyeye çıkarmak. Önümüzdeki dönemde de tüketicilere fayda sağlayacak ürün ve teknolojilerimizle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.”