Türk Telekom Stadyumu’nda maçı 36 bin 750 kişi izledi

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Osmanlıspor maçını 36 bin 750 taraftar izledi.

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, evinde Osmanlıspor ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu müsabakada da görevini yerine getirdi. Ligde en fazla seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray’ı Osmanlıspor maçında 36 bin 750 taraftar izledi. Müsabaka boyunca desteklerini sürdüren taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ile yöneticilerden Abdurrahim Albayrak’a ayrı tezahüratlarda bulundu.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

