Türk Telekom Stadyumu'ndaki 18. Avrupa kupası maçı

Türk Telekom Stadyumu'nda 2011 yılında oynamaya başlayan Galatasaray, ilk Avrupa kupası karşılaşmasını da 2 Ekim 2012 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Portekiz temsilcisi Braga ile oynadı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı. Aslan bu statta ilk galibiyetini ise Manchester United'a karşı 1-0'lık skorla aldı. Cimbom son maçında ise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda İsveç takımı Östersunds ile 1-1 berabere kaldı.

18. maç

Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçla Galatasaray 18. kez Türk Telekom Stadyumu'nda Avrupa kupaları karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 5 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. 7 kez ise rakipleriyle berabere kaldı.

Unutulmaz Real Madrid ve Juventus maçları

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda unutulmaz maçlar oynadı. Sarı-kırmızılılar, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İspanyol takımı Real Madrid ile eşleşti. Aslan ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Rövanşta İstanbul'da 1-0 geriye düşen Cimbom, sahadan 3-2 galip ayrıldı, fakat elendi. Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için de son müsabakada İtalyan Juventus ile oynadı. Maç kar yağışından dolayı ertesi güne ertelendi. Daha sonra kaldığı yerden yine kar yağışlı devam eden müsabakayı sarı-kırmızılılar, Wesley Sneijder'in golü ile 1-0 kazandı ve gruptan çıktı.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçları şöyle:

2012-2013 sezonu: 5 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet

2013-2014 sezonu: 4 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet

2014-2015 sezonu: 3 maç, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet

2015-2016 sezonu: 4 maç, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet

2017-2018 sezonu: 1 maç, 1 beraberlik

Oğuzhan Ort