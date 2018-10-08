Türk Telekom Süper Lig'e hızlı başladı: 55-65

Türkiye'yi 7Days EuroCup'ta temsil eden Türk Telekom, Süper Lig'deki ilk maçında Sakarya Spor Salonu'nda, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile karşılaştı. Türk Telekom mücadeleye, Slyven Landsberg, Ender Aslan, Vladimir Stimac, Tj Campbell ve Kenny Gabriel beşiyle başladı.

İlk çeyreğe Landsberg'in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom, ilk beş dakikayı önde götürdü. İki takım da boyalı bölgede gerçekleştirdiği etkili savunma ve hücumda kaybedilen toplar neticesinde hücumda üretken olamadı. İlk çeyrek 10-8 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan ekip Adatıp Sakarya oldu. Farkı 12 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip LandryNnoko ile etkili oldu. Türk Telekom mola dönüşü bulduğu üçlüklerle farkı eritirken, 11-0'lık bir seri yakalayarak periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 1 sayıya kadar indirdi (24-23). Devre 28-25 Adatıp Sakarya üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadele nefes kesti

Üçüncü çeyreğin başında Kenny Gabriel'in üçlüğünün ardından çalınan faülün sayıya dönmesiyle öne geçen Türk Telekom, tam saha savunma yaparak rakibinin hücuma çıkmasını engelledi. Periyodun bitimine 5 dakika kala Landsberg'in turnikesiyle farkı 6 sayıya kadar çıkaran (39-33) Türk Telekom, rakibine mola aldırdı. Üçüncü periyot, 40-42 Türk Telekom'un üstünlüğüyle noktalandı.

Final periyodunda özellikle hücum riboundlarında başarılı bir performans sergileyen Türk Telekom, çizgi dışından bulduğu sayılarla farkın kapanmasını engelledi. Ender Aslan'ın maçın son saniyelerinde sahneye çıkmasıyla 11-0'lık bir seri daha yakalayan Türk Telekom maçı 65-55 kazanarak 2 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yaptı.

Maçın en skorer isimleri, 16'şar sayı ile Vladimir Stimac ve Sylven Landsberg olurken, Stimac 12 riboundluk katkısıyla double double yaparak muhteşem bir performansa imza attı.

Adatıp Sakarya B.Ş.B: Kerem Özkan 1, Toney Douglas 9, Landrey Nnoko 12, Luc Junıor Tselan Tsıene Etou 8, Mıtchell Douglas Wılbekın, Burak Eşlik 8, Şafak Edge 6, Uğur Dokuyan, Mustafa Kırcalı, Cenk Şekeroğlu, Alan Mıchael Herndon 5

Türk Telekom: Slyven Landsberg 16, Ender Aslan 10, Vladimir Stimac 16, Tj Campbell 7, Kenny Gabriel 14, Metin Türen, Yunus Emre Sonsırma, Fikret Can Akın, Kaya Peker, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Serhat Çetin 2

1.Periyot : 10-8

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 28-25

3.Periyot : 40-42

4.Periyot (maç sonucu) : 65-55