Türk Telekom tüm girişimcileri PİLOT’a davet ediyor

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi stratejik öncelikleri arasına alan bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’u daha geniş bir girişimci kitlesiyle buluşturmak amacıyla bir viral film hazırladı. Türk Telekom yeni filmiyle, bugüne kadar 2 bine yakın girişimin başvurduğu PİLOT Programına tüm girişimcileri davet ediyor.

PİLOT, gençleri hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyor

Şirket açıklamasına göre PAT Medya tarafından hazırlanan filmde, orta sınıf bir ailenin 24 yaşındaki genç girişimci üyesi Kaan’ın yatırımcısıyla buluşmadan önceki heyecanı, hazırlıkları ve yatırımcısıyla yaptığı telefon görüşmesi esnasında başından geçen eğlenceli süreç anlatılıyor. Filmin sonunda ise “Yenilikçi iş fikrinizle Türk Telekom PİLOT'a başvurun. Nakit desteğinden iş birliği fırsatlarına, mentorluktan yatırımcı ağına erişim imkanına kadar, girişimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan PİLOT programı ile girişiminizi hayata geçirin, hayallerinizi gerçekleştirin” mesajı veriliyor.

PİLOT Programı hakkında

Türk Telekom’un 2013 yılından bu yana sürdürdüğü PİLOT Programı’na bugüne kadar 2 bine yakın girişim başvurdu. PİLOT mezunu girişimlerine toplam 2 milyon TL nakit desteği sağlandı. PİLOT Programı’ndan bugüne kadar toplam 45 girişim mezun oldu.