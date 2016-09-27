“2030 yılında nasıl bir dünyada yaşamak istiyorum?” sorunusun; sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra iş, spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri tarafından değerlendirileceği Zirve’nin bu yılki küresel teması; ‘Bugün bağlanalım. Yarını yaratalım’ olacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, Türk Telekom desteği ile 2015 yılında Türkiye ve New York organizasyonları gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi’nin, 2016 Türkiye organizasyonu 29 Eylül’de İstanbul’da düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Haftası çerçevesinde New York’tan Nairobi’ye aynı dönemde 70’ten fazla ülkede birden düzenlenen Zirve, küresel liderler, sivil toplum kuruluşları, spor ve sanat dünyasından ünlü isimler ile sivil toplum aktivistlerini bir araya getiriyor.

“2030 yılında nasıl bir dünyada yaşamak istiyorum?” sorusunun ele alınacağı Sosyal Fayda Zirvesi’nin bu yılki teması ‘Bugün bağlanalım. Yarını yaratalım’ olarak belirlenirken, dinamik bir katılımcı kitlesi #2030Şimdi diyecek. Bu hashtag sayesinde organizasyonda fiziki olarak bulunamayan katılımcılar da fikirlerini online kanallar üzerinden paylaşma imkanı bulacaklar.

Onlarca ülkede aynı günlerde düzenlenen Zirve önemli isimleri daha iyi bir gelecek için bir araya getirecek

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom’un sponsorluğunda düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasında, daha iyi bir gelecek için dijital dünyanın fırsatlarından nasıl yararlanılabileceği tartışılacak. Bu yıl 70’ten fazla ülkede birden düzenlenen Zirve kapsamında katılımcılar; bugünün dünyasındaki değişen dinamiklerin teknoloji ve yeni medya ile 2030’a kadar herkes için eşitliğin nasıl sağlanabileceği üzerine fikirlerini paylaşacak. Sosyal girişimcilik, sürdürülebilir moda ve kurumsal dijital sorumluluk gibi birçok farklı konuda panellerin gerçekleştirileceği Zirve’ye; Birleşmiş Milletler temsilcileri, iş, spor, sanat ve akademi dünyasından önemli isimler ve alanında uluslararası ün yapmış aktivistler konuşmacı olarak katılacak.

Farklı sektörlerden ünlü isimler

Bu yıl gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi’nde birçok farklı kurum ve sektörden de önemli isimler yer alıyor. İhtiyaç Haritası projesinin sahibi ünlü oyuncu Mert Fırat, TV programcısı ve yayıncı Saba Tümer, model ve Argande gönüllüsü Sema Şimşek, ödüllü tasarımcı Hatice Gökçe, piyanist ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Gülsin Onay, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, Hitachi Veri Sistemleri Türkiye CEO’su Serdar Sayar, Facebook Kamu Politikaları Türkiye Sorumlusu Nilay Erdem, Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, The Guardian gazetesi editörlerinden Naomi Larsson, BBC Media Action’dan Elizabeth Miems zirveye katılacak isimlerden bazıları.

