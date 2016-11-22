Edinilen bilgilere göre, FETÖ’nün Türk Telekom yapılanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Çalışma kapsamında FETÖ ile bağlantısı tespit edilen Türk Telekom çalışanlarına takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından 22 üst düzey Telekom yöneticisi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkartıldı. Çıkarılan kararın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında Bylock kullanıcılarının da olduğu belirtildi.