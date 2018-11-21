Türk Telekom'dan internet müşterilerine özel pratik çözüm

Türk Telekom, Türkiye'deki müşteri deneyimine yenilikçi çözümler getiriyor. Bu kapsamda zenginleştirilen Pratik Çözüm uygulaması, Türk Telekom internet müşterilerinin bağlantı sorunlarını tespit ederek bu sorunların çözülmesi için çağrı merkezleri gibi diğer kanallardan destek almaya gerek olmadan çözümler sunacak. Şirket, Pratik Çözüm uygulamasına birçok yeni özellik getirirken, bu yeniliklerden bir tanesi olan Tek Şifre ile giriş yapabilme özelliği ile Pratik Çözüm, artık daha kişisel bir yapıya ulaşacak ve daha etkin raporlama imkânı sağlayarak tüketicilere yönelik daha nokta atışı çözümler sunulabilecek.

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Pratik Çözüm uygulaması ile müşterilerimiz kendi kişisel Wi-Fi bilgilerini gizli tutabiliyorlar. Uygulamadaki Wi-Fi ayarları üzerinden Pratik Çözüm kullanıcıları evlerine gelen misafirlere ayrı bir kablosuz ağ ve şifre üreterek kendi Wi-Fi bağlantı bilgilerini paylaşmak zorunda kalmıyor. Böylece, kullanıcılarımızın internet güvenliğini de sağlamış oluyoruz" dedi.

Önal, Pratik Çözüm uygulaması sayesinde müşterilerin bilgisayar kaynaklı, kablosuz ağ, lokal ağ ayarları gibi bağlantı problemlerini dışarıdan hiçbir destek almadan giderebileceklerini açıkladı ve ekledi: "Pratik Çözüm, kullanıcılarımıza aynı zamanda güvenli bir internet deneyimi de sunuyor. Pratik Çözüm uygulamasında bulunan 'Cihazlarım Menüsü'nden kullanıcılarımız modemlerine bağlı olan bütün cihazları görebiliyor ve tanımadıkları bir cihazı tespit ettikleri durumda modemlerini uzaktan yeniden başlatabiliyor ya da Wi-Fi şifrelerini değiştirebiliyorlar".

Yapılan açıklamada; cihazlarını Wi-Fi'ya ilk defa bağlayacak olan müşteriler için de yeni bir özellik mevcut olduğu belirtilirken, uygulamanın 'Destek Menüsü' altında, bulunan çeşitli cihaz tiplerine göre kullanıcıların internete nasıl bağlanabileceğine dair yönlendirme menüleri de sunulduğu bildirildi.

Pratik çözüm ile yılda yaklaşık 1 milyon işlem kolayca yapılabilecek

Şirket, uygulamayla yılda yaklaşık 1 milyon işlemin kolaylıkla yapılabilmesini ve yıllık 1 milyon TL tasarruf elde edilmesini hedefliyor. Bu hedef kapsamında Türk Telekom, Evde İnternet Online İşlemler ile entegre bir yapı kurarak müşterilerin uçtan uca dijital deneyimlerini tek bir platformda gerçekleştirmelerinin önünü açacak. Önceden yalnızca Windows bilgisayarlardan ulaşılabilen Pratik Çözüm'ün, önümüzdeki yıl içerisinde Mac bilgisayarlarda da kullanılabilmesi, uygulamaya kendiliğinden arıza kaydı oluşturma özelliğinin eklenmesi ve mobil uygulamasının tüketicilerle buluşturulması planlanıyor.