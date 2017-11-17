Türk Telekom’dan iPhone X açıklaması

Türk Telekom, iPhone X’i 24 Kasım tarihinden itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacağını duyurdu. Türk Telekom olarak akıllı telefon kullanıcıları için en yeni cihazları en uygun koşullarla müşterilerine sunduklarının altını çizen Türk Telekom Satış ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal: “Türk Telekom olarak, Fırsat bu Fırsat mottosuyla, en yeni mobil teknolojilere sahip ürünleri, en kolay ve en uygun ödeme metotlarıyla müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Apple tutkunlarının merakla beklediği iPhone X de bu doğrultuda mağazalarımızda yerini alacak. Ayrıca Türk Telekom müşterileri mobil, ev telefonu veya evde internet faturalarına ek olarak bu tekliften faydalanılabilecek” dedi.