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Türk Telekom’dan Samsung Galaxy S9 ve S9+ hakkında kampanya duyurusu

Türk Telekom, eski telefonunu getiren kullanıcılarına Samsung Galaxy S9 ve S9+’a(plus) indirimli fiyatla sahip olma fırsatı sunulacağını açıkladı.

Türk Telekomdan Samsung Galaxy S9 ve S9+ hakkında kampanya duyurusu

09 Mart 2018 10:54

Türk Telekom, Samsung Galaxy S9 ve S9+(plus) hakkında kampanya duyurusunda bulundu. Yapılan duyuruya göre, Türk Telekom Samsung’un resim, video ve emojileri kişiselleştirebilen Artırılmış Gerçeklikli Emojiler özelliğine (AR Emoji) ve saniyede 960 kare çekebilen ultra ağır çekim özellikli kameraya sahip en yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve S9 Plus’ı hazırlanan özel teklifle müşterilerine indirimli fiyatlarla sunuyor.
Açıklamada görüşleri bulunan Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal sundukları yeni kampanya hakkında, “Türk Telekom olarak, 2018’de de ‘Fırsat Bu Fırsat’ sloganıyla avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yeni kampanyamız ile akılı telefon sahibi olmak isteyen tüm müşterilerimize önemli bir avantaj sağlıyoruz.. Hazırladığımız bu özel teklifle eski cihazlarını getiren kullanıcılarımıza, Samsung’un merakla beklenen en son telefonları Samsung Galaxy S9 ve S9+ için 4 bin 100 TL’ye varan indirimle sunuyoruz” dedi.  

Etiketler: Samsung Galaxy S9, Türk Telekom

 

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