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Türk Telekom’dan yaza özel uygulamalar

Türk Telekom Prime, yaz aylarına özel hazırladığı birçok teklif ve ayrıcalıklı hizmeti, yurt içi ve yurt dışında müşterilerine sunuyor.

Türk Telekomdan yaza özel uygulamalar

18 Haziran 2018 11:16

Türk Telekom yaz aylarına özel olarak hazırladığı fırsatları yurt içi ve yurt dışında müşterilerine sunduğunu duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre Türk Telekom Prime’lıları, Çeşme ve Bodrum’un en gözde plajlarında ayrıcalıklı bir yaz tatili, İstanbul’da açık hava sineması keyfi ve yurt dışı tatili için hediye ve indirimler bekliyor. 

Çeşme ve Bodrum plajlarında fiyat avantajı 

Türk Telekom, Çeşme’de tatil yapacak Prime müşterilerine belirlenen beachlere girişlerde fiyat indirimi sağlanacak. 

Açık hava sineması 

Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Prime, yazı İstanbul’da geçirecek müşterilerine de yaz boyunca iki haftada bir Salı günü ve her Perşembe İstanbul’da iki otelde ücretsiz açık hava sineması keyfi yaşatacak. Bunun yanında tüm bu hizmetlerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı araç kiralamalarda da indirim sunuluyor.  

 Türk Telekom Prime, yaz aylarına özel hazırladığı birçok teklif ve ayrıcalıklı hizmeti, yurt içi ve yurt dışında.

 

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