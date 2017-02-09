Dünyanın en önemli 4. gelir kaynaklarından olan turizm sektörü, Türkiye’de de aynı öneme sahip. Türkiye bulunduğu konum itibariyle gerek kültürel gerek doğal her türlü turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapan bir ülke aynı zamanda da jeotermal su kaynakları açısından dünya çapında önemli bir potansiyele sahip. Termal kaynakları ele alındığında Avrupa’da birinci, kaplıca işletmeciliğinde üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye’nin turizm alanındaki potansiyeline değinen Çam Thermal Spa&Resort Convention Center Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Oğultürk ”Katılacağımız workshop Türkiye’de termal turizmin yeri ve getirisi anlamında önem arz ediyor. Beklentimiz Ortadoğu’daki turist potansiyelini yakalayabilmek ve turizm sektörünü hareketlendirecek çalışmalar yapmak. Öncelikli amacımız termal turizmi tanıtmak ve Türkiye’nin bulunduğu konum dolayısıyla termal turizmdeki zenginliğini anlatabilmek. Tabi ki gerçekleştireceğimiz B2B görüşmeler sayesinde iş birliği sağlamak da beklentilerimiz arasında yer alıyor” dedi.

