Türk turizm sektöründe gelirler yükseliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’ye gelen turist sayısı 24.9 artışla 21 milyonu geçerken sadece Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 5.6 milyon kişi oldu. Türkiye turizmi eski parlak günlerine koşar adım yaklaşırken, sektördeki büyüme şirketlerin rakamlarına da yansıyor.

7 aylık dönemde 22.5 milyon TL gelir

Turizm sektöründeki iyileşme ile Akfen GYO’nun Türkiye’de 2 bin 477 odası bulunan 15 otelinde 2018 yılının Ocak-Temmuz arası dönemdeki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 6.8’lik artışla yüzde 66.4’e ulaştı. Bu otellerdeki ortalama oda başına gelir de yüzde 26.2 artışla 172.2 TL olarak gerçekleşti.

Turizmde meydana gelen yükseliş, Akfen GYO’nun otellerden elde ettiği kira gelirlerinin artmasına da yol açtı. Buna göre şirketin Türkiye otellerinden elde ettiği kira gelirleri 7 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 64.3 artış gösterdi. Şirket bu dönemde 22.5 milyon TL kira geliri sağladığını duyurdu. Rusya’daki 4 oteli de dikkate alındığında 19 otelde 3 bin 342 odaya ulaşan Akfen GYO’nun 2018 Ocak-Temmuz arası dönemdeki euro kuru üzerinden gelirleri ise yüzde 27.8 artışla 7.2 milyon euro olarak gerçekleşti.

“Oda fiyatları da olumlu etkilenmeye devam ediyor”

Türk turizminin hızla eski parlak günlerine döndüğüne dikkat çeken Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, bu durumun ekonomiye direkt etkisinin olduğunu ifade etti. Turizm sektöründe 3 yıl önce başlayan sıkıntıların yerini hızlı bir yükselişe bıraktığına dikkat çeken Karaağaoğlu, “Geçen yıldan bu yana yerli ve yabancı turistin ilgisiyle doluluk oranlarını yukarı çeken turizm sektöründe, oda fiyatları da olumlu etkilenmeye devam ediyor. Kongre turizminin de eski canlılığına kavuştuğu zaman geldiğinde artık otel yatırımcılarının yeni yatırımlar konusunda eskisi gibi iştahlı olacağını öngörüyoruz. Akfen GYO olarak bu dönemi sabırla bekledik. Türkiye’de geçen yıl açtığımız 15’nci otelimizle oluşturduğumuz portföy de gelir anlamında sürdürülebilirliğini zor dönemlere rağmen ispat etmiş oldu” ifadelerini kullandı.