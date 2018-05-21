Diğer
Kategoriler

Türk turizmdeki olumlu hava şirket bilançolarına da yansıdı

Son birkaç yıllık durgunluğun ardından turist sayısı ve turizm gelirinde önemli artışlar yaşayan Türk turizm sektöründeki parlak tablo şirketlerin bilançolarına yansımaya başladı. Akfen GYO’nun Türkiye’deki 15 otelinden elde ettiği kira geliri bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 90 artarken, bu otellerin doluluk oranları da yüzde 85’in üzerine çıktı.

Türk turizmdeki olumlu hava şirket bilançolarına da yansıdı

21 Mayıs 2018 11:10

Türkiye’nin bacasız sanayisi turizmde gelen turist sayısı bakımından son birkaç yıldır yaşanan durgunluğun bu yıl yerini artışa bırakması turizm şirketlerinde büyümeyi de beraberinde getirdi. 2018’in birinci çeyreğinde geçen yıla göre Türkiye’nin turizm geliri yüzde 31,3 artışla 4 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşirken, gelen turist sayısı da yüzde 26.4 artarak 6 milyon 100 bine ulaştı. Sektördeki bu büyüme turizm şirketlerinin yanı sıra portföyünde 21 oteli bulunan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) rakamlarına da yansıdı. 

Genel turizm ikliminin düzelmesiyle Akfen GYO’nun Türkiye'deki 15 otelinden elde ettiği kira geliri 2018 yılının ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artış gösterdi. Sadece Nisan ayında elde edilen kira gelirine bakıldığında geçen yıla göre yüzde 90 artış gerçekleşti.

Yine Türkiye’deki otellerinde geçen sene ilk 4 aydaki doluluk oranları yüzde 59 olan Akfen GYO, bu yılın ilk 4 ayında yüzde 68 doluluğa ulaştı. Gaziantep, Ankara, İzmir, Adana, Zeytinburnu ve İstanbul Karaköy otellerinde doluluklar ise yüzde 85’in üzerine çıktı.

“Eylül’den itibaren içeride de artış bekliyoruz” 

2018’in yaz ve sonbaharında artış trendinin devam etmesini beklediklerini anlatan Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, kıyı şeridindeki otellerde bayramdan itibaren, orta bölgelerde ise Eylül ayından sonra daha yüksek doluluk oranları beklediklerini ifade etti.

Geçen seneden bu yana doluluk oranlarında meydana gelen artışın oda fiyatlarına daha çok yansıyacağına dikkat çeken Karaağaoğlu, “Şehir otellerinde pek çok toplu rezervasyon yerel iş seyahatlerinden dolayı TL cinsinden yapılıyor ve kurlardaki artış ortalama oda fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Geçici olduğunu düşündüğümüz kurlarla ilgili bu dönem sonrasında daha stabil döviz kurları oda fiyatlarının Euro bazında artmasına katkı sağlayacaktır. Bu gerçekleştiğinde Euro bazında yüzde 36 olarak gerçekleşen gelir artışını daha da yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç