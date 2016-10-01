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Türk turizminde parlayan yıldız, Ukrayna

Rusya krizinin ardından 2016 turizm sezonunda can simidi haline gelen Ukrayna destinasyonu bu sezon Türk turizminin parlayan yıldızı oldu.

Türk turizminde parlayan yıldız, Ukrayna

01 Ekim 2016 10:53

 Havayolu ile Dalaman’a haftada 6 uçak indiren Ukrayna tur acentesi TPG, bu sayıyı 2017 sezonunda 12’ye çıkartacağını açıkladı. Firma, güzel geçen sezonun ardından sezon sonu partisinde Ukrayna’da en iyi satan 120 tur acentesini Marmaris’te bir otelde buluşturdu. 

Ege bölgesinin en büyük incoming acentalarından olan Lemar Tour, Ukraynadaki en büyük tur operatörü olan TPG ile Sentido Orka Lotus Beach hotel sponsorluğunda gala gecesi düzenledi.
Ukrayna’da en iyi satan 120 seyehat acentesinin 180 temsilcisinin katıldığı sezon sonu partisinde ,2016 sezon değerlendirmesi , ödül töreni ve 2017 hedefleri ile ilgili konular yer aldı. Gala gecesine Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Lemar Tour sahibi Levent Güner, Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Edelstaal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları ve oğlu Orka Sentido Beach Otel Yönetim Kurulu Başkanı Caner Torunoğlulları ve turizmciler katıldı.

Gecede açılış konuşmasını Lemar Tour sahibi Levent Güner gerçekleştirdi. Güner, önümüzdeki sezon Ukrayna’dan kalkacak uçak sayısının artacağı müjdesini verdi.
Geceye katılan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’da bir konuşma yaparak, Ukraynalı tur acentelerinden Marmaris’i daha iyi tanıtmalarını istedi.
Orka Sentido Beach Otel Yönetim Kurulu Başkanı Caner Torunoğlulları ise Ukraynalı turizm acentelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

Etiketler: Ukrayna


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