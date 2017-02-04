Diğer
Kategoriler

Türk turizmine bahar müjdesi

Türkiye'ye yıllık 350 bin turist gönderen Alman Der Tuoristik tur operatörü Avrupa Satış Sorumlusu René Herzog, Türkiye'nin turizm bölgelerinde herhangi bir terör tehdidinin olmadığını, Mayıs ayından sonra rezervasyonlarda artış beklediklerini söyledi.

Türk turizmine bahar müjdesi

04 Şubat 2017 17:33

Herzog, Türkiye'deki siyasi hareketliliğin bitmesinden sonra ülkenin daha da sakinleşeceğini beklediklerini, bu durumunda turizme olumlu yansıyacağını ifade etti.

Alman medyasındaki olumsuz Türkiye haberlerinin ve iki ülke arasında ikili ilişkilerin turizmi de etkilediğine değinen René Herzog, Türkiye'deti turizm bölgelerinde herhangi bir terör tehdidinin olmadığını belirtti. Tatil köyleri ve otellerin özel güvenlik tarafından korunduğunu belirten Herzog, Türkiye'nin bu olumsuz imajı silmesinin zaman alacağını vurguladı.

Türkiye'de meydana gelen terör olaylarının Türkiye'ye has bir durum olmadığını aynı saldırıların Paris, Brüksel ve Berlin'de de yaşandığına dikkat çemen René Herzog, yaşanılanlara alışılması gerektiğini ve terörün istediğinin korku oluşturmak olduğunu söyledi.
Alman REWE Grubuna bağlık çalışan Der Tuoristik'in yıllık cirosu 7 milyon Euro ve çalışan sayısı 9 bin 500.

Mehmet Koca 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!