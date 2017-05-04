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Türk vatandaşlarına ABD’de yatırım fırsatı

Akpınar Sirketler Grubuna bağlı GAOK Invest LLC tarafından Amerika’da 230 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Breeze De Mar gayrimenkul projesi, Türk vatandaşlarına ABD’de yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Türk vatandaşlarına ABDde yatırım fırsatı

04 Mayıs 2017 08:53

Amerika’nın cazibe merkezi Orlando bölgesinde ilk etabı 2018 yılının Aralık ayında tamamlanacak Breeze De Mar gayrimenkul projesindeki son fırsatlar için geri sayım başladı. Serdar Ortaç ve eşi Chloe Ortaç'ın reklam yüzü olduğu projede Disneyland, Universal Studio’s, SeaWorld, Nasa Uzay Merkezi gibi Orlando’nun tam ortasındaki 900 bin metrekarelik alanda bin 362 dairelik 4 tip konut bulunuyor. Projenin tasarımında ise Disneyland ve Universal Stüdyoları’nın tasarımını yapan dünyaca ünlü Valerio Mazzoli’nin imzası yer alıyor.
Almanya’da faaliyet gösteren ve birçok projeye imza atan Akpınar Sirketler Grubuna bağlı GAOK Invest LLC tarafından 230 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Breeze De Mar projesinde yer alan konutlar, 90 bin 400 USD’den başlayıp, 234 bin 600 USD’ye ulaşan fiyatlarla satışa sunuluyor.

GAOK Invest LLC CEO’su ve aynı zamanda proje yatırımcısı Gürkan Akpınar, projenin lansman sonrasında satışlarının büyük bir bölümünün tamamlandığını, final aşamasında da alıcı ve yatırımcılara avantajlar sunulduğunu söyledi. Akpınar, kalan daireleri alıcı ve yatırımcıyla buluşturmak adına 6-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da 17 Mayıs tarihinde ise İzmir’de tanıtım günleri düzenleyeceklerini kaydetti. Gürkan Akpınar, “Satış ofisimizde gerçekleşecek tanıtım günlerinde, İstanbul ve şirket merkez ofisinden ekibimiz ziyaretçilerimizin hizmetinde olacaktır. Tanıtım günleri etkinliğimizde, fiyat artışı öncesi yatırımcılarımıza Amerika’da yatırım için son bir fırsat sunulmaktadır.” diye konuştu. 

Etiketler: ABD, türk vatandaşları, yatırım fırsatı


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