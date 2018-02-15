Türk ve Arap akademisyenlerden büyük buluşma

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve Arap Üniversiteler Birliği (Association of Arab Universities – AARU) iş birliği ile gerçekleştirilen Türk-Arap Üniversiteleri Konferansı, üniversitenin Florya Halit Aydın Kampüsü’nde yapıldı. “Türk ve Arap Üniversiteleri için Bölgesel Zorluklar ve Fırsatlar” teması ile düzenlenen konferans kapsamında Arap Üniversiteler Birliği üyesi yüz üniversitenin Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanları, Türk üniversiteleri ile bir araya gelerek bölgesel ekosistemlerdeki eğitimsel zorlukları ele aldı. Bununla birlikte zorlukları aşmak için Endüstri 4.0 ve Bilimsel Diplomasi çerçevesinde geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi. Bölgenin yükseköğretim politikalarının da belirlendiği organizasyonda aynı zamanda üniversiteler arası işbirliği kapsamında ikili anlaşmalar da imzalandı.

Açılış konuşmasında “Ortak bir coğrafya kapsamında ortak değerler üreterek ilerleyeceğiz” diyerek sözlerine başlayan İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın konuşmasına şu şekilde devam etti; “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu coğrafyası hiç bu kadar daha sıkıntılı ve problemli bir süreç yaşamamıştır. İçerisinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte her platformda dile getirdiğimiz gibi siyasilerin ve ekonomistlerin ancak eğitimin ışığı altında yürüdükleri zaman doğru yolu bulacağı gerçeğini tekrar önümüze getirmek durumunda kalıyoruz. Biz eğitimciler yolları ne kadar aydınlatırsak, eğitim diplomasisini ne kadar güçlü kullanırsak, siyasiler ve ekonomistler bu yolda daha rahat yürürler ve daha rahat doğruya ulaşırlar. Bu coğrafyanın lider üniversiteleri olarak gerek Arap üniversitelerimizin çok değerli temsilcilerimizin gerekse bizim coğrafyamızdaki Türk üniversitelerimizin daha güçlü işbirliklerimizi, doğru, güçlü akademik yol birliklerimizle yol almalarını, öğrenci değişimlerini, ortak projeleri, yayınları, diploma programlarını ne kadar etkili kullanabilirsek bu coğrafyaya o denli hizmet etmiş oluruz” dedi.”

“Irkçı yaklaşımlardan uzak durmalıyız”

Aynı zamanda artık 21. Yüzyılda farklı konuların ele alınması gerektiğini ve bu doğrultuda yol kat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Mustafa Aydın, “Artık günümüzde milliyetçi, gerçeklerden uzak, ırkçı söylemler toplumları hiçbir yere götürmüyorlar. Bu tip söylemlerde sadece toplumlar arasındaki farkındalığı uçurumlar haline dönüştürerek o toplumları tarih, din, kültür birliği olmasına rağmen düşman yapmaktan öteye geçmiyor. İnsani değerler bütün ırki değerlerin önündedir. Irka dayanarak 21. yüzyılda hiçbir yapılanmanın yarını olmayacaktır. Irkı söylemlerden çıkıp farklı şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor. Sanayi 4.0’ı, kafa naklini, insansız hava araçlarını ve otomobilleri, ‘Birlikte nasıl daha çok proje yapabiliriz’i konuşmamız gerekiyor. Sayıları milyonları bulan mültecilerin temel haklarını konuşmamız ve bununla ilgili el birliği ile gerekli şeyleri yapmamız lazım. Bunları yapabilecek olan akademik camiadır. Bunun yanı sıra bu coğrafyaya barışı, huzuru, ekonomik refahı da ancak bu şekilde getirebiliriz. Bir üniversitenin yapacak olduğu şeyler kısıtlıdır. Bir eksiğimiz diğer üniversitede olabilir. Bu yüzden el birliği yapıp beraber ilerlemeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

“İş birliklerimiz devam edecek”

Konferans öncesi de bu tarz buluşmaların her iki taraf için de sevindirici olduğunu söyleyen Arap Üniversiteleri Konseyi Başkanı Prof. Dr. Dr. Sultan T. Abu-Orabi Aladwan, “Arap ve Türk ilişkilerine baktığımızda güzel ilişkiler olduğunu görüyoruz. Bölgedeki Arap ve Türk arasındaki ilişkileri çok geliştirmemiz gerekiyor. Bizim kültürümüz, inançlarımız, ihtiyaçlarımız aynı zaten. Bu anlamda Türk halkı ile çalışmaya devam edeceğiz. Bunların yanı sıra yükseköğretim anlamında da işbirliklerimiz devam edecek. Akademisyenler de aynı şekilde işbirlikleri doğrultusunda ilerleyecekler” dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen konferansta aynı zamanda Devlet ve AB eski Bakanı Egemen Bağış, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli de yer aldı. Üniversitelerin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağının ekonomik büyüme ve inovasyonun anahtarı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İzmirli “Üniversitelerimizin bu karmaşık görevi nasıl yerine getireceğini de konuşmamız lazım” derken, İstanbul’un ‘Asya’nın en Avrupalı, Avrupa’nın ise en Asyalı’ şehri olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan AB Eski Bakanı Egemen Bağış ise, “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensupları olarak ilim ve ilimde dayanışmayı göz ardı edemeyiz” ifadelerini kullandı. Bölge toplumunun bilgi tüketen değil, bilgi üreten bir toplum olması gerektiğini belirten Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ise konuşmasında “Ortak bilim üretme zemini” vurgusu yaptı. Tören, plaket takdimi ile sona erdi.