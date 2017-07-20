Türk ve Azerbaycanlı işadamları DEİK yemeğinde buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği ‘Türkiye’de faaliyet gösteren Azerbaycanlı işadamları ile 6’ıncı çalıştayında Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, TEAS Türkiye Direktörü Rena Rzayeva, Pasha Bank Genel Müdürü H.Cenk Eynehan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. İş konseyinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hala gerçek potansiyelini yansıtmadığını belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan iş konseyi olarak yaptığımız faaliyetlerinin başlıca amacı ticari ekonomik olarak iki ülke arasında ilişkileri genişletmek ve daha derinleştirmek. Bunun için iş forumları, konferanslar, seminerler ve Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla Azerbaycan'da hayata geçirilen ekonomik reformlar paketinin tanıtılması kapsamında önümüzdeki Eylül ayında Azerbaycan yatırım formunu gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile hepinizi Eylül ayının ikinci yarısında gerçekleştirecek olan Azerbaycan yatırım formuna davet etmek istiyorum" dedi.

İş konseyi olarak başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerinde faaliyet gösteren Azerbaycanlı iş adamları ile bir araya gelerek onlara verilen değeri göstermek istediklerini söyleyen Akat, "Azerbaycan'da kayıtlı 2 bin 500 Türkiyeli iş adamına da başarılar dilemek istiyorum. 2000 yılında Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret hacmi 326 milyon dolardı. 2006 yılında bu rakam 1 milyar 35 milyon dolar oldu. 2013 yılında ise 3 milyar 300 milyon dolara ulaştık. 2016 yılında bu rakam 1 milyar 600 milyon dolar bu yılın ilk 5 ayında ise 650 milyon dolar oldu. Bu rakamlar gerçek potansiyeli yansıtmadığı gibi iki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliği boyutunun yettiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Akat: "2 devlet 1 millet 1 ekonomi"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri 2 devlet 1 millet ve 1 ekonomi gördüğünü kaydeden Akat, "Azerbaycan'da ki Türk yatırımların yanı sıra bugün Azerbaycan tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı 20 milyar doları geçecek. Elbette bu yatırımların arasında Sokar'ın payı çok büyük, bildiğiniz gibi İzmir Aliağa' da petrol kimya rafineri enerji lojistik entegrasyonu proje çerçevesinde Sokar'ın 17 milyar dolarlık yatırım söz konusudur. Bugün dış ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımlar ile istihdam edilen insanlar ve vergiler değerlendiğini zaman iki ekonominin birbirini tamamladığını ve entegre olduğunu söyleyebiliriz. Bende 2 devlet 1 millet 1 ekonomi demek istiyorum” dedi.

15 Temmuz’da yaptıkları işlerden de bahseden Akat, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'nin yaşadığı hain darbe girişiminin sonrasında DEİK olarak başlattığımız seferberlik harekatı çerçevesinde hemen Azerbaycan'a bir ziyaret düzenledik. Muhattap kurum ve kuruluşlar ile görüştük. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın bize verdiği destek ile daha da güçlendik. Bir millet iki devlet sözünü ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.

Eynehan: "Uzun ömürlü iş birlikteliği tesis etmek istiyoruz"

Pasha Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini altını çizerek şunları söyledi: "Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik, sosyal iş birliğini güçlendirmek ve ikili ticaret hacmini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken iki devlet arasında finansal bir köprü olmak bölgedeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını ticari ve ekonomik ilişkilerden azami faydayı sağlamak istiyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmak bölgeler arasındaki işletmeler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve uzun ömürlü iş birlikteliği tesis etmek istiyoruz".

Rzayeva: "Azerbayacan'ın tarım, turizm ve lojistik sektörlerinde işbirliği yapmak için çok büyük bir potansiyelleri var"

TEAS Türkiye Direktörü Rena Rzayeva ise “TEAS Avrupa Azerbaycan topluluğu olarak 2008 yılından beri Azerbaycan'ı Avrupa'da zengin kültürünü ve birçok iş fırsatlarını tanıtmak amacı ile kuruldu. Ülkemizin hali hazırda devam eden dağlık Karabağ sorununa dikkat çekmek için çalışıyoruz. Azerbaycan’ı herkes petrol ülkesi olarak tanıyor. Fakat tarım, turizm ve lojistik sektörlerinde işbirliği yapmak için çok büyük bir potansiyelleri var. İki ülke arasında stratejik ortaklarımızı daha iyi bir seviyeye getirebiliriz” sözlerini kullandı.

Fatih Gavuz - Ahmet Yüceer