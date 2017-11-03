Türk ve İtalyan iş çevreleri Roma'da buluştu

DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi ve Confindustria işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-İtalya Yuvarlak Masa Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Burak Vardan ve Confindustria Başkan Yardımcısı Alberto Baban'ın katılımları ile dün İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Roma'ya resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, iki ülkenin önde gelen altyapı, sağlık, enerji ve finans sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılının iki ülke iş dünyaları açısından başarılı geçtiğini ve ikili ticaret hacminde yüzde 10 artış olduğunu söyledi. Türkiye ile İtalya arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılacağını vurgulayan Zeybekci, Türkiye'nin genel ihracatının yüzde 70-80 kadarının KOBİ'ler ile gerçekleştirildiğine değindi ve Türkiye ile İtalya'nın sektörel anlamda işbirliklerinin artırması gerektiğini söyledi.

Bakan Zeybekci bu kapsamda DEİK ve Confindustria aracılığıyla toplantıların sıklaştırılması gerektiğini söyledi.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının Türkiye'nin büyüme rakamını 2017 yılında 3 defa revize ettiğini hatırlatan Zeybekci, "Şu anda yüzde 5,1 büyüdük. Sene sonunda yüzde 6-6,5 büyüme ile OECD'de lider olmayı planlıyoruz. Coğrafyamıza rağmen tüm şartları zorlayan bir ekonomik performans sergiliyoruz. Önümüzdeki 10 yılda tüm sağlık sistemimizi yenileyeceğiz" dedi.

Türk ve İtalyan şirketlerin bir araya gelerek üçüncü ülkelerdeki fırsatları da değerlendirebileceğini vurgulayan Zeybekci, şirket bazlı teşvik sistemine de dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa ile 170 milyar dolarlık ticaret hacminin bulunduğunu ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin ihracatının yüzde 49'unu ve ithalatının yüzde 41'ini Avrupa ile gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin tek başına Avrupa'nın 4'üncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Gümrük Birliği'nin kapsamının çok dar olduğunu hatırlatan Bakan Zeybekci, kapsamın güncellenmesi ile tarım, gıda, hizmetler, kamu alımları ve elektronik ticareti de kapsayacağını söyleyerek, "Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin tek başına Avrupa'nın ticaret hacmini arttırdı. İtalya ile ekonomik ilişkilerimiz bu güncelleme olmadan bir üst seviyeye geçmiş olmalı. Hükümetler olarak bizim yapabileceklerimiz sınırlı; ancak iş dünyasının durumu çok farklı. 2018'de JETCO kapsamında tekrar bir araya gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek olacaklarını belirterek, "Türkiye'nin AB'ye girişi konusunda desteğimi hiçbir zaman esirgemedim. Türkiye ile bu anlaşmanın güncellenmesi çok önemli; Türkiye Gümrük Birliği'nin dışında bırakılamaz" dedi.

İki ülke ilişkilerinin her zaman olumlu, sağlam ve güçlü olduğunu vurgulayan Calenda, "Biz İtalyan firmaları olarak, Türkiye'deki ihalelere katılabiliyoruz. Türk firmalar neden buradaki ihalelere rahatlıkla katılamasınlar? Türkiye bizim çok önemli bir ortak. Bu bizim kendimiz için yapmamız gereken bir çalışma" dedi.

DEİK ve Confindustria arasında bir iş kurulunun kurulmasından yana olduğunu belirten Calenda, fuarlar kapsamında eş zamanlı toplantıların yapılması, ikili iş görüşmeleri ortamının oluşturulması ve iki ülke EximBankların bu konuda çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Üçüncü ülkelerde ihaleler alınması için büyük imkânlar olduğunu ifade eden Calenda sözlerine şöyle devam etti: "Üçüncü ülkelerde ilk defa çalışacak firmalara nasıl yardımcı olabiliriz? Üçüncü ülkeler konusunda önemli bir takvim bekliyor bizleri. İki-üç proje belirleyelim. Afrika'ya gidip bu projeler nasıl alınabilir bakalım. Türkiye sadece iş imkanları açısından değil, uluslararasılaştırma açısından da bizim için önemli bir ortak. İnanıyorum ki bu çalışma bir gruba verilmeli ve JETCO için destek çalışması yapmalı. Gelecek sene başında İtalya'da bu çalışmayı yapmak isterim. Gerekirse maddi yardımda bulunmaya açığız. İlişkilerimiz o kadar gelişmiş durumda ki yeni projeler oluşturmaya ve yeni fikirlere öncelik vermeye hazırız".

DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülke arasında ortak mirasın çeşitliliğine vurgu yaptı ve İtalya'nın 35 binin üzerinde Türk vatandaşına ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Ekonomik ve ticari ilişkilerin uyum ve senkronizasyon içinde olduğunu belirten Olpak, ikili ticaretin düşüş eğiliminde olduğunu ve hızla artırılması gerektiğini ifade etti.

Olpak, İtalya'nın 2017 ve 2018 yılları için Türkiye'yi 'Hedef Ülke' olarak belirlemiş olmasının önemine değindi ve "Bu kadar ortak yönü olan iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak bizlerin ikili ticaretimizi hızla artırması gerekiyor. Bu kapsamda, İtalya'nın 2017 ve 2018 yılları için Türkiye'yi 'Hedef Ülke' olarak belirlemiş olmasını önemsiyoruz" dedi.

DEİK Başkanı Olpak, işbirliğinin iki ülke ve Avrupa bazında sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Olpak, "Ortak tarihi geçmişi paylaşan iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak bizlerin üçüncü ülkelerde ortak iş yapması gerekiyor. Biliyorsunuz artık Türkiye yatırımlar için önemli bir geçiş ülkesi. Pek çok ülke, Afrika'daki, Ortadoğu'daki, Orta Asya'daki yatırımlarını, operasyonlarını Türkiye üzerinden yönetiyor-yönlendiriyor ve Türkiye ile ortaklık kuruyor. Çünkü bizler Türk iş dünyası olarak bu coğrafyalarda önemli bir bilgi ve deneyime sahibiz. ‘Kiminle ve nasıl iş yapılır? Hangi yatırım ve sektör kârlıdır?' sorularının cevaplarını iyi biliyoruz. Bu bölgelerdeki sanayi mallarını biz tedarik ediyor; bu malları Türk tırları ile bizler taşıyoruz. Ben eminim ki Türk ve İtalyan iş insanları, ortak projeler ile mevcut işlerin çok daha büyüklerini yapabilirler" dedi.

Türk iş çevrelerinin Gümrük Birliği'nin revizyonuna ilişkin müzakerelerin başlamasını beklediğini hatırlatan Olpak, "Taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk vatandaşlarına yönelik haksız vize uygulamaları gibi, kronikleşmiş sorunlara da bir an önce kalıcı çözüm bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Burak Vardan, Türkiye ve İtalya için üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarının olduğunu söyledi. Vardan, EximBank-Sace Coninsuring Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Sektörel bazda KOBİ'ler arasında işbirliği kurulmasının önemine değinen Vardan, İş Konseyi'nin ICE işbirliği ile Kasım ayı sonunda medical cihazlara yönelik hastane ve altyapı sektörlerinde KOBİ'ler arası iş ortaklıklarının geliştirilmesi hedefi ile Bologna'ya ziyaret düzenleneceğini söyledi.

Vardan, 2018 yılının Ocak ayında ise yenilenebilir enerji sektörü için heyet ziyaretinin düzenlemesinin planlandığını belirtti.