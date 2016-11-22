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Türk ve Japon işi uçan elektrikli araç geliyor

Geçtiğimiz günlerde Japon bilim adamlarını ağırlayan Nişantaşı Üniversitesi, Türk Japon ortak yapımı uçan elektrikli araç projesine imza attılar. Uçan aracın 2019 yılında uçuşa hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Türk ve Japon işi uçan elektrikli araç geliyor

22 Kasım 2016 15:36

 Japonya’nın Nagasaki Üniversitesi profesörlerinden Profesör Fujio Kurokawa ve Profesör Haruhi Eto Nişantaşı Üniversitesi’ni ziyaret ederek ileri yüksek teknoloji içeren 3 önemli proje için anlaşma yaptılar. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun başkanlığında ve Rektör Yardımcısı Asım Saldamli, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çolak ile Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doc. Dr. Süleyman Tosun’nun katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda başta uçan araç projesi olmak üzere önemli konularda görüşmeler yapılarak, projelerin en kısa sürede başlatılması kararı alındı.

 UÇAN ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJESİ ‘SORA’ GELİYOR

 Toplantı detaylarını paylaşan üniversite yetkilileri “Kanat ve tekerleklere sahip ileri teknolojik bir ürün olarak planlanan elektrikli uçan araç tamamen elektrik enerjisi ile çalışabilen bir araç olup, 2019 yılı içerisinde uçuşa hazır hale getirilecektir. Tamamen çevre uyumlu olan ‘SORA’ elektrikli uçan araç herhangi bir piste ihtiyaç duymadan karada gidebilen, olduğu yerden bir helikopter gibi havalanan, istenilen ve uygun olan her yere inebilen bir özelliğe sahip olacaktır.Bu projede Nagasaki ve Nişantaşı Üniversitelerinin yanısıra Tajima Motor Corporation Co., Ltd. Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd. Isahaya Electronics Corporation Nagasaki Institute Applied of Science, University of Tokyo, Fukuoka University, Chiba University, Nagoya Institute of Technology, gibi belirtilen şirketler ve üniversiteler de yer alacaklardır” açıklamasını yaptılar.

 Toplantıda ayrıca ‘Yenilenebilir Enerji SistemleriProjesi’ projesi kapsamında; enerji yönetimi, güneş sistemleri için maksimum güç takip sistemi, büyük veri ve internet uygulamaları için enerji sistemlerinin izlenmesi gibi yüksek teknoloji uygulamalarını gerçekleştirileceklerinin kararının aldığı belirtildi. Öte yandan, “‘Yeni Nesil FPGA İşlemcisi Projesi’ kapsamında da basit, yüksek hızlı, düşük güçlü, yüksek kararlılık gibi özellikleri bulunan ve yeni bir işlemci olan FPGA uygulamaları gerçekleştirilecektir” denildi.
 

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