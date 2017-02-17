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Türk ve Yunan askerleri karşı karşıya geldi

Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri fırtınanın dinmesiyle birlikte bölgede nöbet tutmaya başladı. Kardak kayalıklarının etrafında nöbet tutan Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri bir anda karşı karşıya geldi.

Türk ve Yunan askerleri karşı karşıya geldi

17 Şubat 2017 15:08

29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarını ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ziyaretinin ardından 16 gündür Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk sahil güvenlik ekipleri, fırtına nedeniyle nöbetlerine ara vermişti. 4 gün süren fırtınanın dinmesiyle birlikte Türk sahil güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarına gelerek devriye gezmeye başladı.

Yunan sahil güvenlik ekipleri ise 6 gün aradan sonra bugün tekrar Türk karasularını ihlal etti. En son 9 Şubat Perşembe günü Türk karasularını ihlal eden Yunan askerlerini Türk sahil güvenlik ekipleri kovalamıştı. Bugün ise Kardak kayalıklarının 1 mil uzağında bekleyen Yunan sahil güvenlik ekipleri bir anda botlarla Türk karasularına girdi. Kayalıkların etrafında turlamaya başlamasıyla birlikte Türk askerleri Yunan askerleri kovalamaya başladı.

15 dakika boyunca kovalamaca devam ederken zaman zaman Türk ve Yunan askerleri karşı karşıya geldi. Yunan botlarını kovalamaya başlayan Türk sahil güvenlik ekipleri kayalıkların etrafında bot dalaşına girdi.

Yunan askerlerine "dur" ihtarı

Kovalamaca devam ederken Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk askerlerini telsiz ile taciz etti. Kardak kayalıklarında kovalamaca devam ederken Yunan sahil güvenlik ekipleri telsizden anons geçerek “Yunan karasularındasınız” ifadelerini kullandı. Kardak kayalıklarının Yunanistan’a ait olduğunu ima etmeye çalışan Yunan askerlerine Türk askerlerinden tepki geldi. Yunan sahil güvenliğin geçtiği telsiz anonsunun ardından Türk sahil güvenlik ekipleri ise “Dur kaçma” diyerek anons geçti.

Anonsların ardından bir müddet burun buruna gelen Yunan ve Türk askerleri yaklaşık 5 dakika daha bir birlerine misilleme yaptı. Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığından gelen 2’inci sahil güvenlik botunu gören Yunan askeri hızlı bir şekilde kayalıklardan uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Öte yandan, bir Türk savaş gemisi ise Çatal ada yakınlarında bekleyişini sürdürmeye devam etti.

Eren Ayhan
 

Etiketler: Kardak, türk askeri, Yunan askeri


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