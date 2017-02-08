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Türk ve Yunan botları burun buruna geldi

Yunanistan’ın Kalalimnos adasından hızlı bir şekilde gelen Yunan sahil güvenlik ekipleri Kardak Kayalıklarını aşarak Türk karasularına girdi. Türk sahil güvenlik ekipleri ise Yunan askerlerini kovalayarak kendi Yunan sınırlarına geri gönderdi.

Türk ve Yunan botları burun buruna geldi

08 Şubat 2017 16:19
Türk ve Yunan botları burun buruna geldi - Tıkla İzle

10 gündür Yunan askerleri tarafından sınır ihlalli yapılan Kardak Kayalıkları bölgesinde bugünde hareketli saatler yaşandı. Yunanistan'a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara 2 mil uzakta bekleyen Yunan botu, saat 14:55 sularından Kardak kayalıklarını geçerek sınır ihlali yaptı. Yunan Botları kovalayan Türk askeri yaklaşık 15 dakika boyunca Yunan askerlerini kovaladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının 29 Ocak pazar günü ziyaret gerçekleştirdiği Kardak'ın çevresinde, Türk sahil güvenlik botları 24 saat boyunca nöbet tutarak çevrede kuş uçurtmuyor.

Burun buruna geldiler
Bu gün sabah saatlerinde Kardak kayalıklarında hareketsizlik gözlenirken, öğleden sonra Yunan askerlerinin Türk kara sularına girmesiyle hareketlilik başladı. Yunanistan'a ait Kalalimnos Adası yakınlarında Kardak kayalıklarına 2 mil uzakta bekleyen Yunan botu, kayalıklara birkaç kez yanaşmak için yönelince Türk botlarının engel olduğu görüldü. Daha sonra Türk karasularına yönelen Yunan askerleri sınır ihlali yaparak Türk karasularına girdi. Bunun üzerine Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan sahil güvernlik ekiplerine telsizden anons geçerek “Şu anda Türk kara sularını ihlal ediyorusun. Sularımızı terk edin diyerek” uyarılarda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen Yunan askerleri bir süre daha Türk kara sularını ihlal etmeye devam etti. Türk Sahil güven komutanlığına ait TTCG - P 1203 botu Yunan askerlerinin peşine düşerek Kayalıkların etrafında kovalamaca başladı. Türk botları yaptıkları manevralarla Yunan botlarını kovaladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren kovalamacada zaman zaman Türk ve Yunan botları burun buruna geldi.
Öte yandan Türk savaş gemisi ise Kardak kayalıklarının yakınlarına gelerek yaklaşık 30 dakika Kardak nöbeti tuttu. Daha sonra çatal adanın arka tarafına geçerek nöbet tutmaya maya devam etti. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Kardak, türk botu, Yunan botu


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