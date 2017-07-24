Türk voleybolunun acı günü

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Efsane kaptanlarımızdan Hülya Erçin’i kaybettik.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ve Türk kadın voleybolunun unutulmaz isimlerinden Hülya Erçin’i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yayımladığı başsağlığı mesajında ise, "Türk Milli Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından ve Eczacıbaşı'nda uzun yıllar oyunculuk, takım kaptanlığı, menajerlik yapan, Türk Voleybolu'nun önemli isimlerinden Hülya (Babalı) Erçin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hülya Erçin'e Allah'tan rahmet, Babalı ve Erçin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Erçin'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.