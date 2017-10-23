Türk yatırımcılar Miami'ye yöneliyor

Gayrimenkul anlamında önemi son yıllarda iyice ortaya çıkan Miami, Türk yatırımcıların da ilgisini çekti. Fiyat olarak dünyanın en büyük 5 metropol şehri ile kıyaslandığında daha kazançlı bir konuma gelen Miami; İstanbul'u da yatırımda solladı. İstanbul'da metrekare fiyatı 15 bin dolarlar civarında yer alırken aynı konseptli bir proje Miami'de 10 bin dolarlara bulunabiliyor.

ABD, İngiltere, Fransa ve Dubai gibi ülkeleri tercih eden Türk yatırımcılar için en avantajlı şehrin Miami olduğunu belirten Novrum Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tatlıcı, fiyatlar konusunda Miami'nin Paris, New York ve Londra'dan 3-4 kat daha düşük ama daha kazanç getiren bir şehir olduğunu vurguladı.

Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş oranlarının 25-30 yıla uzadığını kaydeden Tatlıcı, "2013 yılından bugüne Türk vatandaşlarının satın alma gücünün artması nedeniyle artık Türk vatandaşları da yurtdışında rahatça yatırım yapabilecek duruma gelmişlerdir. Ülkemizdeki yatırımın geri dönüşü 25-30 yıla uzadığı için yurtdışıyla kıyalasdığımızda, yurtdışındaki yatırımların daha kısa sürede geri dönüşü sağlaması ve yatırım maliyetlerininde daha cazip olması Türk vatandaşını yurtdışında yatırım yapmaya yöneltti" dedi.

"Miami, dünyanın en lüks emlak projelerinin yapıldığı bir bölge haline geldi"

Son 2 yıldır ABD'de Miami şehrinin avantajları ve fiyat aralıkları sayesinde cazibeli bir yatırım merkezi haline geldiğini belirten Erdal Tatlıcı, "Miami deyince akla gelen ilk şeyler plaj, güneş ve eğlence merkezi algısıyken son yıllarda hızlı gelişmeler sayesinde dünyanın en lüks emlak projelerinin yapıldığı bir bölge haline geldi. Florida eyaletinde bulunan Miami'de, eyalet vergisi teşviklerinin yüksek olması Miami'nin ABD'nin New York'tan sonra en büyük 2'inci finans merkezi haline gelmesini sağladı. Eyalet teşvikleri sayesinde ise birçok büyük şirket genel merkezine buraya konumlandırdı. Miami'nin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayan önemli gelişmelerden bir diğeri ise Panama Kanalı'nın genişletilmesi olacak. Panama Kanalı'nın işlem hacminin 3-4 katı artacak olması Miami Port'un da işlem hacminin 3-4 katına çıkmasını sağlayacaktır. Bu anlamda Miami hem yatırımcıları hem de yerleşim anlamında birçok insanı çekmektedir" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un metrekaresi 15 bin dolar civarındayken Miami 10 bin dolar civarında"

Miami'nin gayrimenkul anlamında dünyanın en büyük 5 metropol şehri ile kıyaslandığında daha kazançlı bir konuma geldiğini ifade eden Tatlıcı, "New York'da metrekare satış fiyatı 45 bin dolar, Paris 40 bin dolar, Hong Kong 35-40 bin dolar, Dubai 25 bin dolar ve İstanbul 15 bin dolarlar civarında yer alırken aynı konseptli bir projeyi Miami'de yine 10 bin dolarlara satın alma şansınız bulunuyor. Önümüzdeki 10-15 yıl yatırım anlamında Miami daha da önem kazanacaktır. Kira getirileri ve yatırımın geri dönüşü olarak baktığımızda ise, Türkiye'de yatırımın geri dönüşü 30 yılı bulurken Miami'de ise bu oran 10-12 yıl gibi bir sürede geri dönmektedir. Ayrıca Florida için konuşursak emlak vergisi gayrimenkul değerinin yüzde 1.8'idir. Diğer eyaletlere göre daha düşüktür" diye konuştu.

"197 bin dolardan başlayıp 50 milyon dolara kadar her bütçeye uygun portföy var"

Miami'deki ortalama ev fiyatlarını da özetleyen Erdal Tatlıcı, şöyle konuştu: "197 bin dolardan başlayıp 50 milyon dolara kadar her bütçeye uygun portföy var elimizde. Bununla birlikte yatırımcı gruplarımız var onlara proje üretiyoruz. Arsayı buluyoruz, fizibilite çalışmalarını yapıyoruz, ne kadarı satılır, inşaat maliyeti nedir, ne kadar sürede satılır gibi bir çalışma yapıyoruz. Yatırımcı sadece para yatırıyor, biz A'dan Z'ye projenin geliştirilmesi, inşaatın yapılması ve satımı dahil süreci yönetip projenin başlangıcını ve bitmesi maksimum 18 ay diyelim yatırımcıya yüzde 25-30 civarında dolar bazında net para kazandırıyoruz. Bunu garanti ediyoruz".

"Miami şu anda parlayan yıldız, yatırım bölgesi"

"Miami'deki gayrimenkul avantajı 10-15 yıl daha süreceğe benziyor" diyen Başkan Erdal Tatlıcı, "Yapılan bir yatırımın yıllık real anlamda yüzde 10-15 gibi değer artışı öngörülmektedir. Bununla birlikte de kira getirisi yüksek orandadır. Türk vatandaşlarına ABD'den satın aldıkları gayrimenkul bedelinin yüzde 50'si 30 yıla kadar, yıllık yüzde 4,5 gibi düşük faiz oranı ile anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi de kullandırabiliyoruz. Aslında maliyetin yüzde 50'sini cebinden karşılıyor, kalan yüzde 50'sini buradan mortgage ile finans ettiriyoruz, yatırımcı bu süreçte gayrimenkulünü hem kiraya veriyor hem banka borcunu ödüyor, hem masraflarını hem de para kalıyor üstüne. Miami şu an da parlayan yıldız, yatırım bölgesi" dedi.