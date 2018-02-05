Diğer
Kategoriler

Türk yatırımcılara kripto para uyarısı

Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, Türk yatırımcıları kripto paralara karşı uyardı. Serim, "Otoriteler 2009-2014 yılları arasında işlem gören Bitcoin’lerin üçte birinin hacklendiğini yani çalındığını ifade ediyorlar” dedi.

Türk yatırımcılara kripto para uyarısı

05 Şubat 2018 10:37

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim yaptığı açıklamada, dijital para veya kripto paralar konusunda Türk yatırımcıları uyardı. Serim, "Geçtiğimiz günlerde Japonya’da meydana gelen bir skandal bir kere daha milletimizi uyarma ihtiyacı hissetmeme sebep oldu. Bu sefer konu olan kripto para birimi Japon yatırımcısının rağbet ettiği XEM. Binlerce kişi madur zira hackerlar tam 500 milyon dolar değerindeki kripto para XEM hırsızlığı yaptı. Kendi para birimiyle konuşursak 523 milyon XEM ortadan kayboldu. Otoriteler 2009-2014 yılları arasında işlem gören Bitcoin’lerin üçte birinin de hacklendiğini yani çalındığını ifade ediyorlar” dedi.

“Tüm kripto paralar olumsuz etkilenecek”

Dünya kripto para işlemlerinin yüzde 40 gibi önemli bir bölümünün Japon yatırımcıların yaptığını belirten Serim, “Bu durum tüm kripto para birimlerinin değerini kötü şekilde etkileyecektir. Olay Coincheck dijital para cüzdanlarının güvenli olmadığını gözler önüne serdi. Blockchain teknolojisi hırsızın yaptığı işlemleri bir noktaya kadar takip etmeye izin veriyor ama onun da bir sınırı var. XEM yatırımcısına 2017 Ocak ayından bugüne yüzde 10 bin para kazandırmıştı. Bu hırsızlıktan 260 bin kişinin mağdur olduğu düşünülüyor. Piyasada yaklaşık 5 milyar dolarlık XEM vardı fakat doğal olarak bu skandaldan etkilenerek değer kaybetti. XEM’in oluşturucusu olan NEM Vakfı çalınan kripto paralara seri numarası atadığını ve kullanılması durumunda haberdar olma ihtimali olduğunu açıklasada kimse tatmin olmadı” ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcısını dünyayı kasıp kavuran bu furyadan uzak durmaya davet ettiğini ifade eden Serim, “Getirisi ne olursa olsun Merkezi Finansal Otoritelerin kontrolü devreye girmeden pişman olacağınız riskli yatırımlar yapmayın” dedi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç