Türk Yıldızları Eren için uçacak

Belediye tarafından Beşirli Sahili'nde yapımı tamamlanan Ekopark'ın 20 Ağustos Pazar günü hizmete açılacağını belirten Genç, bütün vatandaşları Ekopark'ın açılışına davet etti. Başkan Genç, "Ekopark'ımızı bütün vatandaşlarımızın katılımıyla açmak istiyoruz. Sahilimize yeni bir renk katacak, yeşil ile iç içe çok güzel bir mekan oldu. Vatandaşlarımızın keyifle vakitlerini geçirebilecekleri, yeni bir dinlenme ve gezinti alanına kavuştuk. Çevre dostu, yeşilin her çeşidini bünyesinde barındıran bu eserimizi de vatandaşlarımızın katılımıyla açmak istiyoruz ve herkesi açılışımıza davet ediyoruz" dedi.

Başkan Genç, aynı gün Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla Trabzon'da gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları'nın Maçka'da terör saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül için uçacağını söyledi. Başkan Genç, bütün vatandaşları pazar günü saat 15:30 başlayacak olan gösteri uçuşuna davet etti. Türk Yıldızları'nın Toklu Mahallesi ile Sahil Mevkii (Ayasofya Camii altı) arasında gösteri uçuşu yapacağını belirten Genç, şehit Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak için uçuşun 'ErenİyikiVarsın' temasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.