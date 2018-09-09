Türk Yıldızları gösterisinin kokpit görüntüleri nefesleri kesti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mysia Havacılık Festivali kapsamında 17 dakikalık nefesleri kesen bir gösteri uçuşuna imza atan Türk Yıldızları, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Türk Yıldızları'nın Akçay gösterisinin kokpit görüntüleri de izleyenlerin nefeslerini kesti. Pilotların gösteri sırasında üstün pilotajları, disiplin ve eğitim çerçevesinde gerçekleştirdikleri hareketleri zaman zaman izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Yüzlerce kilometrelik hızda büyük bir ustalıkla manevralarını yapan Türk Yıldızları ekibinin kopkit kayıtlarında ortaya çıkan soğukkanlı hareketleri, milletin haklı gururu olduklarını bir kez daha kanıtladı. Yüzlerce kilometre hızla yapılan gösteride gökyüzünde neredeyse birbirlerine değme noktasına kadar gelen jetler, Türk pilotlarının üstün kabiliyetlerini gözler önüne serdi.

Emrah Elmas