Türk Yıldızları Trabzon’da şehit Eren Bülbül için uçtu

Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen gösteri uçuşunu Beşirli mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki 6 km’lik sahil şeridinde 10 binlerce kişi izledi. Gösteri sırasında Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik tıkanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Gösteri uçuşunu daha rahat izleyebilmek için çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranın çevresinde toplanırken, bazı vatandaşlar ise sahildeki balıkçı teknelerinde gösteriyi izlemeyi tercih etti. Türk Yıldızları, 35 dakika boyunca havada sergiledikleri akrobatik hareketlerle adeta Trabzonlular’ı mest etti.

Türk Yıldızları'nın gösterisinin hemen öncesinde gösteriyi izlemek için sahilde toplanan kalabalığa hitap eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk Yıldızları'nın Maçka'da terör saldırısı sonucu şehit edilen Eren Bülbül adına gösteri uçuşu yaptığını söyledi. Başkan Genç “Öncelikle Hava Kuvvetlerimize ve Milli Savunma Bakanlığı'mıza bütün Trabzonlular adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Böyle güzel bir gösteriyi biraz buruk bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Malumuz şehrimizde iki şehit verdik. O nedenle bu gösterimizi şu anda bir Türk yıldızı olarak cennette olan Eren Bülbül şehidimize adıyoruz. Yeri cennet mekan olsun, ruhu şad olsun. Bu vesileyle Trabzon'dan bir kez daha sesleniyorum. Terör örgütlerinin arkasındaki güçlerin kimler olduğunu bile bile konuşuyorum. Emelleri ne olursa olsun, bu kocaman Türk milletini ve Türkiye'mizi bölemeyecekler. Böldürmeyeceğiz Allah'ın izniyle” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca - Gökmen Şahin