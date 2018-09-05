İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Yıldızları’ndan nefes kesen prova

Türk Yıldızları’ndan nefes kesen prova
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen prova

Balıkesir’in Edremit ilçesinin Akçay Sahili’nde düzenlenecek olan 5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali öncesinde Türk Yıldızları 7 uçak ile bölge tanıma ve prova uçuşu yaptı. Binlerce kişi Akçay Sahili’ndeki prova gösterisini nefeslerini tutarak izledi.

Türk Yıldızları’ndan nefes kesen prova - Tıkla İzle

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan uçakların Akçay semalarındaki 17 dakikalık nefes kesen bölge tanıma ve prova uçuşu gerçeğini aratmadı. Uçuş ilgiyle izlendi. 6 Eylül Perşembe günü sat 15.00’da başlayıp 19.00’a kadar devam edecek Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’ne herkesi davet eden Körfez Sportif Havacılık Kulubü Başkanı Adem Kuşçuoğlu “Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Mysia Sportif Havacılık Festivalinin hazırlıklarını yapıyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Türk Yıldızları bir genel prova yaptı. Asıl festivalimiz Perşembe günü. Prova olmasına rağmen halkın ilgisi yoğundu. Perşembe günü de çok yoğun bir ilgi ile karşılaşacağımıza inanıyorum.” dedi. 

Emrah Elmas

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.