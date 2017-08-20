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Türk Yıldızları’nın eğitim uçuşunu ’darbe girişimi’ sandılar

Trabzon Ortahisar Belediyesinin ilçe merkezinde bugün 16:00’da düzenleyeceği Türk Yıldızları akrobasi uçuş gösterisi öncesi ile gelen gösteri takımı Cuma ve Cumartesi günleri şehirde yapmış olduğu test uçuşları sırasında jet seslerini duyan vatandaşlar 155 polis imdat hattını aradığı öğrenildi.

Türk Yıldızlarının eğitim uçuşunu darbe girişimi sandılar

20 Ağustos 2017 12:40

Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayan Trabzonlu vatandaşlar polislere, “ Bir süredir Trabzon üstünde jet sesleri duyuyoruz. Acaba darbe mi, bir kalkışma mı oluyor?” gibi ifadeler kullanarak polis ekiplerinden bilgi aldı. Polislerin ise arayan vatandaşlara, Ortahisar Belediyesi Maçka’da şehit düşen 15 yaşındaki Şehit Eren Bülbül’ün anısına Türk Yıldızları’nı bölgeye davet ettiğini, onların gösteri öncesi test uçuşu yaptıkları bilgisini verdi. Bu bilgi sonrası vatandaşların rahat bir nefes aldığı öğrenildi.


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