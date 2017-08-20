Türk Yıldızları’nın eğitim uçuşunu ’darbe girişimi’ sandılar

Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayan Trabzonlu vatandaşlar polislere, “ Bir süredir Trabzon üstünde jet sesleri duyuyoruz. Acaba darbe mi, bir kalkışma mı oluyor?” gibi ifadeler kullanarak polis ekiplerinden bilgi aldı. Polislerin ise arayan vatandaşlara, Ortahisar Belediyesi Maçka’da şehit düşen 15 yaşındaki Şehit Eren Bülbül’ün anısına Türk Yıldızları’nı bölgeye davet ettiğini, onların gösteri öncesi test uçuşu yaptıkları bilgisini verdi. Bu bilgi sonrası vatandaşların rahat bir nefes aldığı öğrenildi.